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Mega-Sena sorteia R$ 25 milhões nesta terça-feira (14); saiba como participar

Apostas podem ser feitas até as 20h (de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa

Agência Brasil

APLICATIVO LOTERIA SORTEIO NA PALMA DA MÃO
Celular mostrando aplicativo da Loterias Caixa. LUIS LIMA JR/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

As seis dezenas do concurso 3.031 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 25 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (de Brasília), nas lotéricas e pela internet, no portal das Loterias Caixa

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

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