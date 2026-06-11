Motorista atropela moradores que pintavam rua para a Copa, em Belém

Ao menos quatro pessoas ficaram feridas após um atropelamento na noite de quarta-feira (10) que aconteceu na passagem Marinho, no bairro da Sacramenta, em Belém. As vítimas estavam pintando a rua para a Copa do Mundo, quando o motorista avançou de forma violenta.

Entre os feridos estão Erick e Daniel, conhecido como Pampam, os criadores de conteúdo digital que compartilham com seus seguidores informações sobre futebol em razão da paixão pelo time Paysandu. Além de usarem as redes sociais para falar sobre inclusão, já que Pampam é PcD (Pessoa com Deficiência).

A Polícia Civil (PC) disse, em nota, que o motorista já foi identificado, mas ainda não localizado. “O veículo foi apreendido e está na Seccional da Sacramenta que investiga o caso. Diligências estão em andamento e imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas”, informou. A corporação informou ainda que testemunhas estão sendo ouvidas.

Além da PC, a Polícia Militar foi acionada e equipes do 1º BPM atenderam a ocorrência. “Segundo testemunhas, o condutor atropelou várias pessoas e fugiu do local após o ocorrido”, informou.

A PM disse ainda que o carro envolvido no acidente foi localizado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua, e, de acordo com moradores da área, o suspeito abandonou o local antes da chegada dos agentes. “A Polícia Militar realiza diligências para localizar o motorista”, finalizou.