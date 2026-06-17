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Motorista morre após bater carro contra portaria em Alphaville, na Grande SP

Acidente ocorreu na Alameda Rio Negro, em Barueri, na madrugada de terça-feira (16); caso foi registrado como colisão e morte suspeita no 2º Distrito Policial de Barueri
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Motorista morre após bater carro contra portaria em Alphaville, na Grande SP
Motorista morre após bater carro contra portaria em Alphaville, na Grande SP Reprodução / TV Globo

Uma motorista de 41 anos morreu, na madrugada de terça-feira (16), após perder o controle do veículo e bater contra a coluna da portaria de um condomínio na Alameda Rio Negro, no bairro Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e constataram que a vítima dirigia o automóvel quando atingiu a estrutura de acesso do residencial. Com o impacto da batida, a mulher ficou presa às ferragens.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e a motorista foi encaminhada ao Pronto Atendimento SAMEB. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.

O local do acidente passou por perícia técnica. O caso foi registrado como colisão e morte suspeita no 2º Distrito Policial de Barueri, que instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do fato.

A SSP informou que os laudos periciais solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) estão em fase de elaboração. Após a conclusão, os documentos serão analisados pela autoridade policial. Outras diligências estão em andamento para o esclarecimento do caso.

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