Motorista morre após bater carro contra portaria em Alphaville, na Grande SP
Uma motorista de 41 anos morreu, na madrugada de terça-feira (16), após perder o controle do veículo e bater contra a coluna da portaria de um condomínio na Alameda Rio Negro, no bairro Alphaville, em Barueri, na Grande São Paulo.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e constataram que a vítima dirigia o automóvel quando atingiu a estrutura de acesso do residencial. Com o impacto da batida, a mulher ficou presa às ferragens.
O Corpo de Bombeiros realizou o resgate e a motorista foi encaminhada ao Pronto Atendimento SAMEB. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde.
O local do acidente passou por perícia técnica. O caso foi registrado como colisão e morte suspeita no 2º Distrito Policial de Barueri, que instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do fato.
A SSP informou que os laudos periciais solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC) estão em fase de elaboração. Após a conclusão, os documentos serão analisados pela autoridade policial. Outras diligências estão em andamento para o esclarecimento do caso.