Mulher manda dar ‘susto’ no pai, mata dupla contratada e foge em SP, diz TV

Investigação aponta que jovem de 21 anos teria encomendado a morte do pai e, depois, participado da execução dos dois homens que havia contratado anteriormente

A Polícia Civil investiga o desaparecimento de Maria Isabel Prado, de 21 anos, apontada como suspeita de mandar matar o próprio pai, Milton de Souza Prado, em Franca, no interior de São Paulo. Segundo o programa Domingo Espetacular, da TV Record, a jovem também é investigada pela morte de outros dois homens e está foragida desde que escapou de um sequestro.

O caso começou em 16 de junho, quando Milton de Souza Prado foi encontrado morto na fazenda onde trabalhava. De acordo com as investigações, Maria Isabel teria contratado dois homens, Guilherme Henrique Melo da Cruz e Rafael Vitor Silva Souza Rosa, para darem um “susto” no pai, alegando que ele a submetia a maus-tratos. No entanto, conforme a polícia, os dois acabaram matando Milton com golpes de madeira.

Durante as investigações, os dois homens passaram a ser considerados peças importantes para esclarecer o crime. Cerca de duas semanas depois, porém, Guilherme e Rafael desapareceram.

Os corpos deles foram encontrados posteriormente em Sacramento (MG), com ferimentos provocados por faca. A principal linha de investigação é que os dois tenham sido mortos em Franca e que os corpos tenham sido levados até Minas Gerais. Segundo a polícia, Maria Isabel é suspeita de envolvimento nessa ação, que é tratada como uma possível tentativa de eliminar testemunhas do assassinato de Milton.

Sequestro da família

A sequência de crimes provocou novos episódios de violência. Conforme as investigações, familiares de Guilherme e Rafael sequestraram a mãe de Maria Isabel, a irmã caçula dela e uma sobrinha recém-nascida. As três ficaram em um cativeiro improvisado até serem localizadas e resgatadas pela polícia.

Maria Isabel também foi sequestrada pelo grupo, mas conseguiu fugir antes da chegada das equipes policiais. Desde então, ela não foi mais encontrada.

O único indício localizado após a fuga foi o carro da suspeita, encontrado incendiado nas proximidades de Ibiraci (MG). A polícia segue investigando o caso para esclarecer a dinâmica dos crimes e localizar Maria Isabel.

Segundo o programa, a investigação reúne elementos que ligam os homicídios, os sequestros e o desaparecimento da jovem, enquanto a Polícia Civil continua realizando diligências em São Paulo e Minas Gerais.