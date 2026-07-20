Mulher revê vídeo de treino e descobre homem se masturbando atrás dela na Bahia

Diligências e oitivas estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime

Um homem de 24 anos foi denunciado por importunação sexual após ser flagrado se masturbando atrás de uma mulher enquanto ela treinava em uma academia de um condomínio residencial em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia. O caso ocorreu no domingo (19).

A vítima corria em uma esteira e gravava o próprio treino quando o suspeito apareceu ao fundo das imagens praticando o ato. Segundo as investigações, a mulher só percebeu o que havia acontecido ao assistir ao vídeo posteriormente.

À Jovem Pan, a Polícia Civil confirmou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Feira de Santana (DEAM/Feira de Santana) já possui indícios de autoria da importunação sexual praticada contra a vítima.

No momento, imagens registradas pela mulher e câmeras de videomonitoramento estão sendo analisadas para a completa identificação do suspeito. Diligências e oitivas também estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime.