PMs retiram motorista de ônibus à força em SP após trabalhador pedir passagem

Em nota, sindicato dos motoristas condençou a ação, dizendo que abordagem foi um 'uso violento da função que cabe ao policial'

Um motorista de ônibus foi retirado à força do veículo por um policial militar durante uma abordagem na Avenida Professor Celestino Bourroul, na zona norte de São Paulo, nesta quinta-feira (6). O coletivo, da Viação Santa Brígida, fazia a linha 9653-10 (Pedra Branca–Praça do Correio).

Segundo relatos de testemunhas, o motorista conduzia o veículo quando teria buzinado para solicitar passagem a uma viatura da Polícia Militar que trafegava em baixa velocidade à sua frente. Vídeos gravados por passageiros mostram o policial ordenando que o motorista desembarque. O condutor responde que não havia cometido nenhuma irregularidade e permanece no ônibus. Em seguida, o agente o segura e o retira do veículo. Durante a ação, uma passageira grita para que os envolvidos se acalmem.

Veja o momento:

O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas) afirmou, em nota, estar “estarrecido e indignado com a truculência de agentes da Polícia Militar” durante a abordagem ao motorista Edvagner e ao cobrador Vilanova, da Viação Santa Brígida. Em nota, a entidade disse que, “não importa se o motivo simples foi apenas ‘pedir passagem’, ‘dar caminho’ no trânsito”, o ônibus precisava seguir o itinerário e transportar os passageiros.

O sindicato classificou a ação como “uso violento da função que cabe ao policial” e informou que irá apresentar uma denúncia à Corregedoria da PM para apurar o caso e responsabilizar os envolvidos. Segundo a entidade, os trabalhadores foram levados ao 13º Distrito Policial, registraram boletim de ocorrência e foram liberados.

A Jovem Pan entrou em contato com a Polícia Militar e com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.