Polícia prende no Pará homem investigado por estupro de vulnerável em Goiás

Ao menos três pessoas do círculo familiar teriam sido vítimas do suspeito de 20 anos

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu em Maracanã, no interior do estado, um homem de 20 anos. Ele é investigado por estupro de vulnerável contra três pessoas de seu círculo familiar há pelo menos dois anos.

Por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) iniciou a investigação contra o homem após denúncia de familiares.

Segundo a corporação, ao saber da denúncia, o investigado deixou a cidade. Em razão do “risco de fuga já concretizado”, a PCGO solicitou a prisão preventiva do homem ao Ministério Público, que deu aval.

A corporação informou ainda que o suspeito será transferido para Anápolis nos próximos dias. Ele responderá por, ao menos, três crimes de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar a 18 anos de prisão por cada um deles.