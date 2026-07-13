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Polícia prende no Pará homem investigado por estupro de vulnerável em Goiás

Ao menos três pessoas do círculo familiar teriam sido vítimas do suspeito de 20 anos

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Homem detido no Amapá suspeito de estupro de vulnerável em Goiás
O homem foi denunciado por familiares Divulgação

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu em Maracanã, no interior do estado, um homem de 20 anos. Ele é investigado por estupro de vulnerável contra três pessoas de seu círculo familiar há pelo menos dois anos.

Por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis, a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) iniciou a investigação contra o homem após denúncia de familiares.

Segundo a corporação, ao saber da denúncia, o investigado deixou a cidade. Em razão do “risco de fuga já concretizado”, a PCGO solicitou a prisão preventiva do homem ao Ministério Público, que deu aval.

A corporação informou ainda que o suspeito será transferido para Anápolis nos próximos dias. Ele responderá por, ao menos, três crimes de estupro de vulnerável, cuja pena pode chegar a 18 anos de prisão por cada um deles.

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