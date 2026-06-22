Primeira semana do inverno tem chuva e chance de neve; onda de frio começa hoje

Mas é a região sul que sentirá os efeitos mais fortes da onda de frio, que inclusive é a segunda de 2026

O inverno começou neste domingo (21) e a primeira semana da estação vem acompanhada da primeira onda de frio. A massa de ar polar será extensa e intensa e deve atingir não só o Sul, como Sudeste, Centro-Oeste e chegar até áreas do Norte.

Mas é a região sul que sentirá os efeitos mais fortes da onda de frio, que inclusive é a segunda de 2026. Segundo os meteorologistas da Climatempo, entre esta segunda (22) e terça-feira (23), há chance de nevar nas áreas mais altas das serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Nos três estados da região sul devem registrar temperaturas negativas. São Paulo e Mato Grosso do Sul também podem marcar temperaturas abaixo de 0ºC. Nessas regiões a massa de ar polar vai favorecer também a condição de geada ampla nos próximos dias.

Em áreas que o calor costuma predominar, como sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata Mineira e Rio de Janeiro, as temperaturas podem ficar abaixo dos 10ºC. Até agora, a temperatura mais baixa registrada este ano foi em Bom Jardim da Serra, SC, com -7,3ºC, no dia 18/06.

Frio e chuva

As precipitações também irão se espalhar por áreas do Centro-Sul e Norte, provocadas pelo avanço da frente fria. No Sul a chuva já começa nesta segunda-feira e entre os dias 22 e 25 se espalha pelo Sudeste e Centro-Oeste, atingindo os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e até o extremo sul do Amazonas. Há risco para pancadas de forte intensidade com ventania e raios. Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás também estão na rota das chuvas . A tendência é de que no dia 25 a chuva comece a diminuir.