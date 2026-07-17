Professora é presa após tirar fotos de bebês e enviar para ex-apresentador no PR

Registros das crianças, segundo a investigação, eram feitos durante troca de faldas; suspeito apresentava programas de sorteios em Cascavel

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu, na manhã desta quinta-feira (16), uma mulher de 52 anos, e um homem de 54, pelos crimes de produção e compartilhamento de cena de abuso sexual envolvendo crianças, no município de Céu Azul, no oeste do Paraná.

Segundo a investigação da PCPR, as fotografias eram enviadas ao empresário de 54 anos, e as fotos eram tiradas durante o expediente da mulher, que atuava como professora em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI). O empresário investigado é Fernando Antonio Dorne, conhecido como “Homem do Chapéu”, que apresentou por anos um programa de sorteios de prêmios transmitido por emissoras da região de Cascavel. As informações são do g1.

Evidências apontam que as imagens eram registradas durante as trocas de fraldas dos bebês no berçário da unidade onde a professora trabalhava. O empresário solicitava o envio dos arquivos à mulher, com quem mantinha um relacionamento. A polícia também não descarta a possibilidade de que as crianças tenham sofrido abuso físico.

Com base em informações obtidas pela Jovem Pan, as investigações tiveram início após denúncias de abuso sexual envolvendo o empresário serem encaminhadas à Delegacia da Mulher de Cascavel. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca na casa do suspeito, em Céu Azul, e na empresa dele, localizada em Cascavel. O empresário já era investigado por crimes anteriores.

Os celulares dos dois suspeitos foram apreendidos e passarão por perícia, e ambos responderão pelos crimes de produzir e disseminar imagens de nudez infantil, previstos nos artigos 240 e 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Defesa dos acusados

Segundo a apuração do g1, após a prisão, Fernando Antonio Dorne e a professora foram encaminhados à Delegacia de Matelândia e, posteriormente, seriam transferidos para a Cadeia Pública de Medianeira. Em nota, a Prefeitura de Céu Azul informou que acompanha o caso, classificou o episódio como um “fato sem precedentes na história da rede municipal de ensino” e afirmou que adotará as medidas administrativas cabíveis.

A defesa de Fernando afirmou que foi surpreendida com a decretação da prisão preventiva e alegou que, até o momento, não há elementos materiais concretos que comprovem as acusações. Segundo o advogado, a decisão estaria baseada principalmente no depoimento de uma pessoa, e o empresário nega qualquer envolvimento nos fatos.

A defesa da professora não se manifestou oficialmente. A Jovem Pan busca contato e o espaço segue aberto para manifestações.