Renan Santos anuncia Aroldo Medina como vice em chapa à Presidência

Renan Santos durante evento em Caxias do Sul, onde apresentou seu vice para a chapa de pré-candidatura à presidência.

O pré-candidato à Presidência da República pelo partido Missão, Renan Santos, anunciou nesta quinta-feira (1º) o nome de Aroldo Medina como vice em sua chapa. O anúncio ocorreu durante um evento em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, após Medina prestar homenagem ao dirigente partidário e declarar apoio à pré-candidatura.

Aroldo Medina, de 62 anos, é natural de Santana do Livramento e mora em Canoas. Militar da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, ele também é jornalista e editor especializado em história militar. Com passagem de três décadas pela corporação, iniciou a carreira na Aeronáutica e possui pós-graduação em Segurança Pública e especialização em Defesa Civil.

Antes de ser escolhido como vice, Medina era cotado pelo próprio Missão como pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele também tem histórico político em diferentes disputas eleitorais, tendo concorrido a cargos como prefeito de Canoas, governador do Estado, deputado estadual e vereador em Porto Alegre, além de ter passado por diferentes partidos entre 2004 e 2018.

Durante o evento, Medina afirmou apoio a Renan e disse aceitar a indicação “com serenidade”, após já ter elogiado publicamente o pré-candidato, a quem descreveu como uma liderança “intuitiva” e de “raciocínio rápido”. Em discurso, Renan destacou a escolha como parte da construção da chapa, mas a definição ainda depende de confirmação em convenção partidária.

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