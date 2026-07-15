Repórter da Jovem Pan sofre tentativa de roubo em São Paulo; veja

Roubo só não foi concretizado, porque Danúbia Braga utilizava um acessório de segurança que impediu o furto do celular

A repórter Danúbia Braga, da Jovem Pan, sofreu uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira (15), na Alameda Santos, nos arredores da Avenida Paulista, em São Paulo. O incidente ocorreu pouco antes das 8h, enquanto a jornalista se preparava para uma participação ao vivo no programa Jornal da Manhã.

Imagens da própria transmissão mostram o momento em que um homem em uma bicicleta passou pela repórter e tentou retirar o celular de sua mão. O roubo só não foi concretizado porque o aparelho estava em uma capa com cordão fixado ao braço da jornalista, o que impediu que o homem levasse o telefone.

A Jovem Pan informou que Danúbia Braga não sofreu ferimentos e se encontra bem.

Falta de policiamento

O local onde ocorreu a tentativa de furto fica atrás da Avenida Paulista, região que costuma apresentar concentração de viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana (GCM). No entanto, no momento da tentativa de roubo, não havia policiamento no local.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a cidade de São Paulo registrou mais de 37 mil roubos e furtos de celulares no primeiro trimestre de 2026. Em comparação com o ano passado, os números do órgão apontam uma média de 17 aparelhos roubados ou furtados por hora na capital paulista.

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