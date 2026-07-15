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Repórter da Jovem Pan sofre tentativa de roubo em São Paulo; veja

Roubo só não foi concretizado, porque Danúbia Braga utilizava um acessório de segurança que impediu o furto do celular
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Repórter da Jovem Pan sofre tentativa de assalto perto da Paulista, em SP
Repórter da Jovem Pan sofre tentativa de assalto perto da Paulista, em SP Reprodução / Jovem Pan News

A repórter Danúbia Braga, da Jovem Pan, sofreu uma tentativa de roubo na manhã desta quarta-feira (15), na Alameda Santos, nos arredores da Avenida Paulista, em São Paulo. O incidente ocorreu pouco antes das 8h, enquanto a jornalista se preparava para uma participação ao vivo no programa Jornal da Manhã.

Imagens da própria transmissão mostram o momento em que um homem em uma bicicleta passou pela repórter e tentou retirar o celular de sua mão. O roubo só não foi concretizado porque o aparelho estava em uma capa com cordão fixado ao braço da jornalista, o que impediu que o homem levasse o telefone.

A Jovem Pan informou que Danúbia Braga não sofreu ferimentos e se encontra bem.

Falta de policiamento

O local onde ocorreu a tentativa de furto fica atrás da Avenida Paulista, região que costuma apresentar concentração de viaturas da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana (GCM). No entanto, no momento da tentativa de roubo, não havia policiamento no local.

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), a cidade de São Paulo registrou mais de 37 mil roubos e furtos de celulares no primeiro trimestre de 2026. Em comparação com o ano passado, os números do órgão apontam uma média de 17 aparelhos roubados ou furtados por hora na capital paulista.

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