SP inicia semana com calor e céu aberto em meio ao ‘veranico’; veja previsão

Sudeste deve registrar nesta segunda-feira (20) tempo firme e temperaturas acima da média para o inverno; já a região Sul permanece em alerta para temporais e rajadas de vento

A cidade de São Paulo terá uma tarde de calor e céu aberto nesta segunda-feira (20). Sob influência de um “veranico”, a capital paulista deve registrar máxima de 28°C, após um início de manhã mais fresco. No interior do estado, as temperaturas sobem ainda mais, com previsão de tempo seco e ensolarado durante todo o dia.

Apesar do sol predominante, a Defesa Civil alerta para a possibilidade de ventos moderados na Grande São Paulo, com rajadas que podem atingir os 50 km/h devido à influência de sistemas meteorológicos que atuam no oceano.

No restante do país, o cenário é de contrastes. No Rio Grande do Sul, a instabilidade persiste após um fim de semana de temporais, como por exemplo na cidade de Quaraí, onde foram registrados mais de 150 mm. A combinação de uma frente fria com um sistema de baixa pressão atmosférica deve manter o tempo instável e chuvoso em território gaúcho pelo menos até quarta-feira (22). Além do volume de água, a preocupação fica com a ventania, com rajadas que podem variar entre 70 km/h e 100 km/h no RS e em Santa Catarina.

Já nas regiões Central e Nordeste, o destaque é a baixa umidade relativa do ar. Em estados como Goiás, Mato Grosso, Tocantins e no interior da Bahia, os índices podem cair para a casa dos 12%, nível considerado de alerta. Em Cuiabá, a máxima prevista para esta segunda-feira é de 35°C.

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