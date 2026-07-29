Operação mira esquema bilionário de lavagem do jogo do bicho e bloqueia até R$ 2 bi

Ação do GAECO e da Polícia Federal cumpre mandados em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Conexão, que tem como alvo uma organização suspeita de lavar bilhões de reais provenientes da exploração do jogo do bicho e do vídeo bingo no Estado do Rio de Janeiro.

Ao todo, estão sendo cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto. As ordens judiciais são executadas nas cidades de São José do Rio Preto (SP), Guapimirim (RJ), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS).

De acordo com as investigações, o grupo teria estruturado um sofisticado esquema de lavagem de capitais utilizando máquinas de pagamento por cartão instaladas em bancas de jogo, contas bancárias de empresas de fachada e sucessivos saques fracionados em dinheiro vivo para dificultar o rastreamento dos recursos.

Materiais apreendidos. Foto: Divulgação

As apurações revelam que, entre janeiro de 2019 e março de 2026, as contas analisadas movimentaram aproximadamente R$ 2 bilhões em créditos e débitos. Desse total, pelo menos R$ 100 milhões teriam sido sacados em espécie.

Além das prisões e buscas, a Justiça determinou uma série de medidas patrimoniais contra 18 pessoas físicas e jurídicas investigadas. Entre elas estão o sequestro de bens e ativos, o bloqueio de contas bancárias, a indisponibilidade de criptoativos e a restrição de veículos, até o limite de cerca de R$ 2 bilhões, valor correspondente ao patrimônio supostamente ligado ao esquema criminoso.

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de lavagem de capitais, previstos na Lei nº 9.613/1998, e por integrar organização criminosa, conforme a Lei nº 12.850/2013.

Segundo o Ministério Público, o nome Operação Conexão faz referência ao elo identificado entre os dois principais núcleos da investigação: a arrecadação dos recursos oriundos da exploração do jogo do bicho e do vídeo bingo no Estado do Rio de Janeiro e a posterior integração desse dinheiro em São José do Rio Preto, onde os valores teriam sido transformados em patrimônio aparentemente lícito, principalmente por meio de investimentos no setor da construção civil.

A operação mobilizou uma força-tarefa composta por 88 policiais federais e quatro promotores de Justiça, responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais e pelo avanço das investigações sobre o esquema financeiro bilionário.