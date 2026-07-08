Caso Rumble: Justiça dos EUA impede arquivamento de ação contra Moraes

O governo brasileiro sofreu sua primeira derrota na tentativa de impedir que a Justiça americana analise uma ação movida pela plataforma de vídeos Rumble e pela Trump Media, empresa ligada ao presidente Donald Trump, contra o ministro do STF Alexandre de Moraes. A decisão foi tomada pela juíza federal Mary Scriven, da Corte Distrital do Distrito Médio da Flórida.

O governo do Brasil havia pedido que o processo fosse encerrado imediatamente. A Advocacia-Geral da União argumentou que tribunais americanos não têm competência para revisar decisões tomadas por um ministro da Suprema Corte brasileira e que permitir o avanço da ação representaria uma interferência indevida na soberania nacional.

A magistrada, no entanto, não concordou com o pedido de arquivamento imediato. Embora tenha autorizado a entrada formal da União no processo, reconhecendo que o Brasil possui interesse direto no caso, a juíza decidiu manter a ação em andamento e determinou que as empresas apresentem seus argumentos antes de qualquer decisão sobre uma possível extinção do processo.

Na prática, a Corte americana decidiu que a discussão merece continuar. E é justamente esse ponto que representa o primeiro revés para o governo brasileiro. A AGU queria encerrar o caso antes mesmo que a Justiça analisasse o mérito das acusações. Mas a estratégia não funcionou. Agora, a disputa segue aberta.

O que está em discussão

A pergunta central do processo parece simples, mas pode ter consequências internacionais: Até onde uma decisão do Supremo Tribunal Federal pode alcançar empresas sediadas em outro país?

A Rumble e a Trump Media afirmam que determinadas ordens emitidas por Alexandre de Moraes ultrapassaram as fronteiras brasileiras ao atingir uma empresa estabelecida nos Estados Unidos. Segundo as companhias, algumas determinações relacionadas à remoção de perfis, entrega de informações e restrições a usuários teriam criado obrigações que deveriam ser avaliadas à luz das leis americanas.

As empresas alegam que cumprir determinadas exigências poderia colocá-las em conflito com a legislação federal dos Estados Unidos, especialmente normas que protegem dados privados e comunicações eletrônicas. Por esse motivo, pedem que a Justiça americana reconheça que as ordens não podem produzir efeitos em território norte-americano.

Argumento do Brasil

O governo brasileiro sustenta uma posição completamente diferente. Para a AGU, as decisões de Alexandre de Moraes foram tomadas dentro das atribuições constitucionais do Supremo Tribunal Federal e não podem ser submetidas à revisão de um tribunal estrangeiro.

Nos documentos apresentados à Corte da Flórida, a União argumenta que permitir esse tipo de análise abriria um precedente perigoso, criando um conflito entre sistemas judiciais de países soberanos. A avaliação do governo é que uma corte americana não pode funcionar como instância revisora de decisões proferidas pelo STF.

Foi exatamente essa tese que a AGU tentou utilizar para obter o encerramento imediato do caso. Mas a juíza preferiu ouvir os argumentos das empresas antes de decidir.

Porque especialistas consideram que o processo pode criar um precedente inédito. Pela primeira vez, uma corte federal dos Estados Unidos poderá analisar até que ponto decisões de um ministro da mais alta Corte brasileira podem produzir efeitos sobre empresas americanas. A discussão ultrapassa o caso específico da Rumble.

O julgamento poderá influenciar futuras disputas envolvendo plataformas digitais, redes sociais, liberdade de expressão, bloqueio de contas, fornecimento de dados de usuários e a atuação de governos sobre empresas globais de tecnologia.

Na prática, a Corte americana terá de enfrentar uma questão cada vez mais presente no mundo digital: Quando uma empresa opera globalmente, qual legislação deve prevalecer? A do país onde a ordem judicial foi emitida? Ou a do país onde a empresa está sediada?

O caso também possui forte componente político. A Trump Media, uma das autoras da ação, é controlada pelo presidente Donald Trump. Nos últimos anos, aliados do presidente americano e grupos conservadores dos Estados Unidos têm feito críticas frequentes às decisões de Alexandre de Moraes relacionadas ao combate à desinformação e à moderação de conteúdo nas redes sociais.

Embora a ação seja formalmente jurídica, ela ocorre em um ambiente de crescente tensão política envolvendo liberdade de expressão, regulação das plataformas digitais e o papel das cortes nacionais na internet global.

O que acontece agora

Com a decisão da juíza Mary Scriven, o processo entra em uma nova fase. A Rumble e a Trump Media terão oportunidade de responder aos argumentos apresentados pelo governo brasileiro.

Somente depois disso a Corte decidirá se a ação será arquivada ou se seguirá para uma análise mais profunda do mérito. Por enquanto, nenhuma das teses foi aceita ou rejeitada de forma definitiva. Mas um fato já está claro:

O Brasil não conseguiu encerrar o caso de imediato. E, pela primeira vez, uma corte federal americana sinaliza que está disposta a ouvir os argumentos das empresas que questionam o alcance internacional das decisões de Alexandre de Moraes.