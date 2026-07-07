Funeral de Khamenei expõe força do regime iraniano e consolida nova geração de líderes linha-dura

Funeral de Ali Khamenei começou a ser realizado no sábado (04) após mais de 4 meses da sua morte

Enquanto o Irã realiza, com meses de atraso, o funeral de Estado do aiatolá Ali Khamenei, as cerimônias deixaram de representar apenas a despedida do líder que comandou o país por 37 anos. Para analistas, os ritos se transformaram em uma demonstração de sobrevivência política da República Islâmica após meses de guerra e em um símbolo da consolidação de uma nova geração de dirigentes ainda mais alinhados à ala conservadora do regime.

A morte de Khamenei, ocorrida no início da ofensiva militar conduzida por Estados Unidos e Israel contra o Irã, alimentou expectativas em Washington e Tel Aviv de que o sistema político iraniano poderia entrar em colapso. No entanto, quatro meses depois, o governo utiliza o funeral para transmitir uma mensagem oposta: a de que o regime permanece funcionando, com suas principais instituições preservadas e uma sucessão já encaminhada.

As cerimônias começaram em Teerã e devem se estender por vários dias, passando por diferentes cidades iranianas e também por locais sagrados no Iraque. Milhões de pessoas são esperadas ao longo dos eventos, que contam com forte esquema de segurança e a presença de autoridades civis, militares e religiosas, além de delegações estrangeiras.

Especialistas ouvidos pelo Washington Post avaliam que a guerra acabou fortalecendo o núcleo mais radical do poder iraniano. Com parte da antiga liderança militar eliminada durante o conflito, novos comandantes ligados à Guarda Revolucionária Islâmica passaram a ocupar posições estratégicas, tornando a estrutura de poder ainda mais centralizada e menos propensa a concessões ao Ocidente.

Além do aspecto religioso, o funeral também tem forte peso político. O governo busca reforçar a narrativa de resistência diante dos ataques sofridos e demonstrar capacidade de organização após meses de conflito. Ao mesmo tempo, a grande mobilização serve como teste da estabilidade interna do regime e da eficácia da transição para a nova liderança.

Apesar da demonstração pública de unidade, analistas ressaltam que o país continua enfrentando desafios significativos, como dificuldades econômicas, insatisfação popular e tensões decorrentes da guerra. Ainda assim, a avaliação predominante é que, pelo menos no curto prazo, a estrutura política criada após a Revolução Islâmica de 1979 conseguiu sobreviver ao seu maior teste em décadas e emerge sob o comando de uma liderança considerada mais jovem, mais fechada e ainda mais linha-dura do que a anterior.