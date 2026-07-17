Prefeito de NY lança canal de “fofoca” no WhatsApp para falantes de espanhol
O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou o lançamento de “El Chisme Oficial de NYC” (“A Fofoca Oficial de NYC”), um novo canal oficial no WhatsApp em espanhol. A iniciativa visa aproximar a Prefeitura dos cerca de 1,8 a 2,4 milhões de falantes de espanhol da cidade, oferecendo informações diretas sobre serviços municipais, alertas e atualizações.
O canal foi criado para entregar, de forma acessível e no idioma preferido dos usuários, conteúdos como notícias da cidade, recursos comunitários, informações sobre imigração, alertas de trânsito, atualizações de serviços públicos e anúncios de eventos. Além do WhatsApp, a Prefeitura relançou a conta oficial no Instagram em espanhol (@nycgob), centralizando as comunicações em plataformas populares entre a comunidade hispânica.
Segundo Mamdani, a ideia é “levar a informação da cidade para o lugar onde os nova-iorquinos já estão”. O termo “chisme” (fofoca, em tom carinhoso e coloquial) foi escolhido justamente por sua familiaridade na cultura hispânica, tornando a comunicação mais próxima e menos formal. O canal já conta com milhares de inscritos e inclui desde atualizações sérias, como alertas de saúde pública, até conteúdos leves, como vídeos dos bastidores da prefeitura e mensagens de voz do próprio prefeito.
A iniciativa reconhece que o WhatsApp é uma das principais ferramentas de comunicação diária para muitas famílias hispânicas. O objetivo é reduzir barreiras linguísticas e tornar o governo municipal mais acessível, especialmente para informações práticas sobre serviços essenciais.
A Prefeitura reforça que o canal é uma via oficial de comunicação e convida os interessados a se inscreverem pelo link on.nyc.gov/ElChismeOficialNYC. A medida faz parte de um esforço maior para melhorar o engajamento com as comunidades imigrantes e latinas, que representam uma parcela significativa da população de Nova York.