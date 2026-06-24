Trump vai ao Capitólio em meio à crescente irritação de senadores republicanos

Senadores têm demonstrado insatisfação com a forma como o presidente tem conduzido algumas de suas prioridades políticas e legislativas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participa nesta quarta-feira de um almoço fechado com senadores republicanos no Capitólio, em Washington. O encontro marca a primeira visita de Trump à tradicional reunião da bancada do Partido Republicano no Senado em mais de um ano e acontece em um momento de crescente desgaste entre o presidente e integrantes de seu próprio partido.

A reunião ocorre em meio a uma série de divergências que vêm se acumulando nos últimos meses entre a Casa Branca e parlamentares republicanos. Apesar das tensões, tanto Trump quanto líderes do partido afirmam que o objetivo do encontro é reforçar a unidade da legenda em torno da agenda do governo.

Nos bastidores, porém, senadores têm demonstrado insatisfação com a forma como o presidente tem conduzido algumas de suas prioridades políticas e legislativas.

Um dos principais pontos de atrito envolve a insistência de Trump para que o Senado continue dedicando esforços à aprovação de uma proposta que exige comprovação de cidadania americana para o registro de eleitores. A medida é uma das bandeiras do presidente na área eleitoral, mas enfrenta dificuldades para avançar no Congresso por falta de apoio suficiente, inclusive entre alguns republicanos.

Além disso, parlamentares reclamam que a Casa Branca tem dificultado a tramitação de determinadas indicações do próprio governo. Um dos casos citados por assessores do Senado envolve a demora na confirmação de um indicado de Trump para um cargo federal, processo que acabou sendo afetado por disputas políticas internas.

Outro tema que gerou desconforto foi o pedido do presidente para que o Congresso destinasse recursos públicos para financiar parte do projeto de construção de um grande salão de eventos na Casa Branca. A proposta enfrentou resistência entre senadores conservadores preocupados com gastos federais e prioridades orçamentárias.

As recentes ações militares contra o Irã também ampliaram as divergências. Após os ataques americanos contra instalações nucleares iranianas, Trump passou a pressionar parlamentares republicanos a defender publicamente a operação. Embora a maioria do partido tenha apoiado a decisão de confrontar Teerã, alguns senadores demonstraram preocupação com a estratégia de longo prazo do governo e com a possibilidade de um envolvimento militar mais profundo dos Estados Unidos no Oriente Médio.

Entre as dúvidas levantadas por parlamentares estão questões sobre os objetivos finais da operação, os riscos de retaliação iraniana e a possibilidade de o conflito se transformar em uma guerra prolongada na região.

Mesmo diante dessas diferenças, líderes republicanos tentam evitar qualquer demonstração pública de divisão. Antes da reunião, diversos senadores afirmaram que o foco será encontrar pontos de consenso e fortalecer a agenda do governo para o segundo semestre.

O encontro também ocorre em um momento considerado crucial para Trump no Congresso. A Casa Branca busca acelerar votações relacionadas à segurança nacional, imigração, política externa e medidas ligadas ao processo eleitoral, áreas que formam o núcleo da plataforma do presidente.

Analistas em Washington avaliam que a visita ao Capitólio representa uma tentativa de Trump de reaproximar-se dos senadores republicanos e consolidar apoio político para os desafios legislativos dos próximos meses. Embora o presidente continue exercendo forte influência sobre a base do partido, a crescente frustração entre alguns parlamentares evidencia os desafios de manter unificada uma bancada que, apesar de majoritariamente alinhada à Casa Branca, começa a demonstrar divergências em temas estratégicos.

A expectativa é que o almoço sirva tanto para discutir prioridades legislativas quanto para medir o grau de apoio dos senadores às próximas iniciativas do governo, especialmente em um cenário marcado pelas repercussões da crise com o Irã e pelas disputas políticas que já começam a moldar o ambiente eleitoral dos próximos anos nos Estados Unidos.