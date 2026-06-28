O que torna um vinho vegano? As diferenças e o crescimento do segmento

Ao contrário do que muitos imaginam, praticamente todos os vinhos são produzidos a partir de ingredientes de origem vegetal

O vinho é a bebida mais multifacetada que temos conhecimento. Desta ampla matiz e junto com o folclore, às vezes como meio de marketing, se criam mitos, como é o caso do vinho vegano. A verdade é que, durante séculos, o vinho foi considerado um dos produtos agrícolas mais naturais da alimentação humana. Afinal, sua matéria-prima resume-se essencialmente à uva e ao trabalho da fermentação. Entretanto, o consumidor contemporâneo passou a olhar além da vinha e da taça, procurando compreender cada etapa do processo produtivo. Foi nesse contexto que ganharam notoriedade os chamados vinhos veganos, um segmento que cresce em praticamente todos os grandes países produtores e que responde não apenas a uma opção alimentar, mas também a uma visão mais ampla de sustentabilidade, bem-estar animal e responsabilidade ambiental.

Ao contrário do que muitos imaginam, praticamente todos os vinhos são produzidos a partir de ingredientes de origem vegetal. A diferença encontra-se na etapa de clarificação, realizada após a fermentação para eliminar partículas em suspensão e conferir maior limpidez e estabilidade ao produto. Tradicionalmente, diversas vinícolas utilizam agentes clarificantes de origem animal, como clara de ovo, caseína derivada do leite, gelatina obtida do colágeno animal ou ictiocola, substância produzida a partir da bexiga natatória de determinados peixes. Embora esses componentes sejam removidos ao final do processo e praticamente não permaneçam no vinho engarrafado, sua utilização impede que o produto seja considerado vegano.

Nos vinhos veganos, esses agentes são substituídos por alternativas de origem mineral ou vegetal, como bentonita — uma argila natural amplamente utilizada na enologia —, proteínas extraídas da ervilha, da batata ou do trigo, além de carvão vegetal e outros compostos tecnológicos capazes de desempenhar a mesma função com elevada eficiência. O resultado sensorial permanece praticamente inalterado, demonstrando que a produção vegana não representa uma mudança no estilo do vinho, mas sim uma alteração criteriosa em seu processo de elaboração.

É importante distinguir os vinhos veganos dos chamados vinhos naturais, distinção frequentemente ignorada pelo consumidor. O vinho vegano refere-se exclusivamente à ausência de insumos de origem animal durante sua produção. Já o vinho natural constitui uma filosofia de elaboração muito mais abrangente, baseada em viticultura de mínima intervenção, fermentações espontâneas, uso reduzido — ou inexistente — de sulfitos adicionados e manipulação mínima tanto na vinha quanto na adega. Um vinho natural pode ser vegano, mas nem todo vinho vegano é natural. Da mesma forma, um vinho convencional de excelente qualidade pode ser simultaneamente clássico e vegano, desde que utilize clarificantes vegetais ou minerais.

Portugal vem acompanhando essa transformação de maneira consistente. Regiões como Alentejo, Dão e Douro já contam com produtores que adotam protocolos veganos certificados. Casas como a Herdade do Esporão incorporaram práticas sustentáveis que incluem diversos rótulos elaborados sem insumos de origem animal, enquanto pequenas quintas do Dão e do Alentejo têm encontrado nesse nicho uma importante forma de diferenciação internacional.

Na Espanha, o movimento é igualmente vigoroso. Regiões como Penedès, Rioja e Jumilla apresentam produtores que unem agricultura orgânica, certificações ambientais e vinificação vegana. A histórica Bodegas Torres, uma das maiores referências da vitivinicultura espanhola,

oferece diversos vinhos certificados como veganos, refletindo o compromisso crescente da indústria com consumidores cada vez mais conscientes.

A Itália também observa forte expansão desse segmento. Na Toscana, no Piemonte e no Vêneto, inúmeras vinícolas passaram a utilizar clarificantes vegetais, especialmente entre produtores voltados à exportação. Diversos Chianti, Barolo e Prosecco já chegam aos mercados europeu e americano ostentando certificações veganas, sem qualquer alteração em seu perfil clássico.

Na França, berço da enologia moderna, a adoção desse conceito ocorre de maneira gradual, porém consistente. Produtores de Bordeaux, do Vale do Loire, da Borgonha e do Rhône vêm substituindo progressivamente os tradicionais clarificantes de origem animal por alternativas vegetais ou minerais. Embora muitos châteaux prefiram não enfatizar esse aspecto em seus rótulos, a prática torna-se cada vez mais comum, sobretudo entre propriedades certificadas em agricultura orgânica ou biodinâmica.

Na América do Sul, a Argentina destaca-se pela rapidez com que incorporou essa tendência. Vinícolas de Mendoza e do Vale de Uco, como a Domaine Bousquet, referência em viticultura orgânica, produzem diversos rótulos simultaneamente orgânicos e veganos, atendendo especialmente aos mercados europeu e norte-americano, onde esse tipo de certificação exerce crescente influência nas decisões de compra.

No Brasil, embora ainda represente uma parcela relativamente pequena da produção nacional, os vinhos veganos vêm conquistando espaço. Vinícolas da Serra Gaúcha, da Campanha Gaúcha e dos Campos de Cima da Serra já oferecem rótulos certificados, acompanhando uma demanda crescente por produtos sustentáveis. Empresas como a Vinícola Salton, a Casa Valduga e a Miolo Wine Group possuem linhas ou rótulos específicos elaborados segundo protocolos compatíveis com a produção vegana, demonstrando que a vitivinicultura brasileira acompanha as principais tendências internacionais.

Sob o aspecto nutricional, convém afastar exageros. O fato de um vinho ser vegano não o torna, por si só, mais saudável que um vinho convencional. As diferenças químicas entre ambos são praticamente inexistentes após a clarificação. Seus eventuais benefícios à saúde permanecem associados ao consumo moderado, sobretudo dos tintos ricos em polifenóis, flavonoides e resveratrol, compostos antioxidantes estudados por sua possível contribuição para a proteção cardiovascular e para o combate ao estresse oxidativo. A principal vantagem dos vinhos veganos reside na eliminação completa do uso de derivados animais durante sua elaboração, aspecto valorizado por consumidores veganos, vegetarianos e também por pessoas preocupadas com sustentabilidade, bem-estar animal e transparência na cadeia produtiva.

O futuro desse segmento revela-se extremamente promissor. Pesquisas internacionais demonstram que as novas gerações de consumidores valorizam cada vez mais atributos como responsabilidade ambiental, rastreabilidade, certificações e práticas éticas de produção. Nesse cenário, o vinho vegano deixa de representar uma simples curiosidade mercadológica para consolidar-se como uma evolução natural da enologia contemporânea. Não se trata de substituir os grandes vinhos clássicos, tampouco de competir com os naturais, mas de ampliar as possibilidades de escolha do consumidor moderno, demonstrando que tradição, qualidade, inovação e respeito ao meio ambiente podem coexistir harmoniosamente na mesma garrafa. Salut!