Quando se fala nos grandes vinhos da Espanha, poucos territórios despertam tanto respeito quanto a região de Peñafiel e seus arredores, situada no coração da Denominação de Origem Ribera del Duero, na comunidade autônoma de Castela e Leão. Cortada pelo rio Douro, chamado Duero em território espanhol, essa área reúne alguns dos vinhos mais prestigiados da Península Ibérica e constitui uma das mais importantes referências mundiais para a produção de tintos de alta qualidade.

Peñafiel é considerada por muitos a capital histórica da Ribera del Duero, posição simbolizada por seu imponente castelo medieval, erguido sobre uma colina que domina a paisagem e se tornou um dos ícones do enoturismo espanhol. A cidade ganhou relevância estratégica durante a Reconquista e consolidou-se ao longo dos séculos como centro comercial e agrícola de grande importância para a região.

Com pouco mais de cinco mil habitantes, Peñafiel preserva hábitos profundamente ligados ao campo, à gastronomia e à cultura do vinho. A alimentação local é marcada pela tradição castelhana, baseada em cordeiro assado em forno a lenha, leitão, embutidos artesanais, queijos de ovelha e pratos preparados com leguminosas. O vinho acompanha naturalmente as refeições e faz parte da vida cotidiana da população, refletindo uma relação secular entre a comunidade e os vinhedos que cercam a cidade. Não por acaso, a região tornou-se um dos principais destinos enoturísticos da Espanha, atraindo visitantes interessados em sua gastronomia, patrimônio histórico e cultura vitivinícola.

A história da viticultura na Comuna remonta à Antiguidade. Há evidências arqueológicas de produção de vinho na região há cerca de três mil anos, mas foi durante a Idade Média que a viticultura ganhou impulso decisivo, especialmente com a atuação de monges beneditinos que difundiram técnicas de cultivo e vinificação. O reconhecimento oficial da qualidade dos vinhos ocorreu em 1982, quando foi criada a Denominação de Origem Ribera del Duero, estabelecendo regras rigorosas para a produção e consolidando a reputação internacional da região.

Os vinhedos são cultivados em altitudes que frequentemente ultrapassam 800 metros, sob um clima continental extremo, caracterizado por verões quentes, invernos rigorosos e grande amplitude térmica entre o dia e a noite. Essas condições favorecem uma maturação lenta e equilibrada das uvas, preservando acidez e concentração aromática. Muitos produtores mantêm vinhas antigas, algumas com mais de cinquenta anos, conduzidas em sistema de baixa produção para maximizar a qualidade dos frutos. A colheita é frequentemente realizada de forma manual, seguida por criteriosa seleção das uvas antes da fermentação. A maturação em barricas de carvalho francês e americano continua sendo uma das marcas registradas dos grandes vinhos da região.

A principal casta tinta é a Tempranillo, conhecida localmente como Tinto Fino ou Tinta del País. Ela domina amplamente os vinhedos e produz vinhos de cor intensa, taninos firmes, excelente estrutura e grande potencial de envelhecimento. Também são autorizadas variedades como Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec e Garnacha, normalmente utilizadas em pequenas proporções para complementar os cortes. Entre as castas brancas, a Albillo Mayor ocupa posição de destaque crescente, produzindo vinhos elegantes, com notas florais, frutas brancas e boa textura em boca.

Os tintos de Peñafiel e das localidades vizinhas, como Pesquera de Duero, Roa de Duero e Quintanilla de Onésimo, costumam apresentar aromas de frutas negras maduras, ameixas, cerejas, especiarias, cacau, tabaco e baunilha provenientes do estágio em madeira. Em boca revelam concentração, profundidade e notável capacidade de evolução. São vinhos que harmonizam de maneira exemplar com cordeiro assado, carnes bovinas grelhadas, caça, queijos curados e pratos de longa cocção. Já os vinhos brancos elaborados com Albillo Mayor combinam muito bem com pescados, frutos do mar, aves e queijos de média intensidade.

Entre os rótulos da região encontrados com relativa facilidade no mercado brasileiro destacam-se o Emilio Moro, produzido nas proximidades de Peñafiel; o Pesquera Crianza, elaborado pela tradicional família Fernández e um dos responsáveis pela projeção internacional da Ribera del Duero; e o Protos Reserva, oriundo de uma das vinícolas históricas da denominação e cuja sede moderna se tornou uma referência arquitetônica da região. Todos expressam diferentes interpretações do potencial da Tempranillo cultivada nesse terroir singular. Outro vinho que merece especial destaque, que é de gene de Peñafiel é o Descalificado, da da Bodega Réquiem Hispânia; potente, gastronômico e claramente longevo, vale a atenção.

O futuro de Peñafiel e dos arredores parece promissor. A região continua atraindo investimentos, aperfeiçoando práticas sustentáveis e ampliando pesquisas voltadas à adaptação às mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, cresce o interesse por vinhas antigas, por vinificações menos intervencionistas e pela valorização das particularidades de cada parcela de vinhedo. Essa combinação entre tradição e inovação permite prever que Peñafiel continuará ocupando posição central entre os grandes territórios vitivinícolas do mundo, produzindo vinhos capazes de preservar sua identidade histórica enquanto conquistam novas gerações de apreciadores. Salut!