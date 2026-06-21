Tinto leve é qualidade e não defeito

O gosto do consumidor de vinhos do, dito, Novo Mundo, infelizmente, sofreu algumas influencias nefastas que o levou a afastar-se dos vinhos mais delicados em detrimento aos mais parrudos, especialmente quando se trata de tintos. É normal a escolha do vinho pelo percentual de voluma do álcool (AbV) ou mesmo por experiências anteriores com vinhos com taninos presentes, porém “aveludados”. Sim é gosto, mas… entre os muitos equívocos que cercam o universo do vinho, poucos são tão persistentes quanto a ideia de que vinhos tintos mais alcoólicos, mais encorpados e mais tânicos seriam necessariamente superiores aos demais. Embora tais características possam conferir profundidade e longevidade a determinados rótulos, elas não constituem, por si só, critérios absolutos de qualidade. A grandeza de um vinho está no equilíbrio entre seus componentes, na sua capacidade de expressar o terroir de origem e, sobretudo, no prazer que proporciona à mesa. Nesse diapasão, os vinhos tintos leves vêm conquistando crescente reconhecimento entre consumidores e especialistas, graças à sua elegância, versatilidade gastronômica e capacidade de revelar nuances aromáticas muitas vezes obscurecidas nos exemplares mais robustos.



A leveza de um vinho tinto pode resultar de diversos fatores. O clima mais fresco, a escolha de determinadas castas, colheitas realizadas em estágios moderados de maturação e técnicas de vinificação que privilegiam a extração delicada de cor e taninos contribuem para a elaboração de vinhos mais fluidos, frescos e gastronômicos. Isso não significa menor complexidade. Ao contrário, muitos dos mais admirados vinhos do mundo são reconhecidos justamente pela sua delicadeza, precisão aromática e equilíbrio.



Na região italiana dos Abruzos, o Montepulciano d’Abruzzo oferece um excelente exemplo dessa realidade. Embora a casta Montepulciano seja frequentemente associada a vinhos de médio corpo, muitos produtores modernos têm buscado estilos mais leves e elegantes. Os vinhedos localizados em áreas mais elevadas, próximas às montanhas dos Apeninos, beneficiam-se de amplitudes térmicas significativas, preservando a acidez natural das uvas. A colheita costuma ser realizada manualmente, permitindo uma seleção rigorosa dos cachos. Na adega, são cada vez mais comuns as macerações mais curtas e o uso reduzido de barricas novas, resultando em vinhos de taninos suaves, aromas de cerejas, ameixas frescas e ervas mediterrâneas, com notável frescor.



Na França, a região do Jura tornou-se um dos maiores símbolos da valorização dos tintos leves. Localizada entre a Borgonha e a fronteira suíça, essa pequena área vinícola produz tintos delicados e extremamente expressivos, sobretudo a partir das castas autóctones Poulsard, Trousseau e, em menor medida, Pinot Noir. A Poulsard, em particular, gera vinhos de coloração surpreendentemente clara, quase translúcida, mas repletos de aromas florais, frutas vermelhas frescas e notas terrosas sutis. As colheitas são frequentemente manuais, em vinhedos de pequena escala. Na vinificação, busca-se minimizar a extração excessiva de taninos, utilizando fermentações suaves e, muitas vezes, recipientes neutros para a maturação. O resultado são vinhos de extraordinária elegância, que desafiam a associação entre intensidade de cor e qualidade.



No sul de Portugal, regiões como Alentejo, Algarve e parte do Tejo vêm produzindo tintos leves e modernos que se afastam da imagem tradicional dos vinhos portugueses concentrados. Castas como Castelão, Trincadeira e Alfrocheiro podem originar vinhos frescos e aromáticos quando cultivadas em áreas menos quentes ou colhidas mais precocemente. Muitos produtores adotam colheitas noturnas para preservar os aromas e reduzir a temperatura das uvas antes da vinificação. As fermentações em temperaturas moderadas e a utilização limitada de madeira ajudam a manter o perfil frutado e a vivacidade dos vinhos, que frequentemente exibem notas de morango, romã e ervas secas.

A Argentina, conhecida internacionalmente pelos seus Malbecs potentes, também tem revelado uma faceta mais delicada e refinada. Em regiões de altitude elevada, especialmente nos vales andinos, produtores vêm explorando estilos mais leves de Malbec, além de castas como Pinot Noir, Criolla Chica e Cereza. A altitude favorece noites frias que preservam a acidez e retardam a maturação, permitindo colheitas mais equilibradas. As vinificações tendem a empregar remontagens suaves, menor tempo de contato com as cascas e reduzido uso de barricas. Os vinhos resultantes apresentam fruta vibrante, taninos discretos e grande capacidade de harmonização.



No Brasil, a busca por tintos leves tem se tornado uma das tendências mais interessantes da vitivinicultura contemporânea. Regiões como a Serra Gaúcha, os Campos de Cima da Serra e a Serra do Sudeste vêm produzindo exemplares cada vez mais refinados. Castas como Pinot Noir, Gamay, Merlot e até mesmo variedades híbridas bem conduzidas podem gerar vinhos de notável frescor. A colheita manual ainda predomina em muitos vinhedos de qualidade, permitindo cuidadosa seleção dos cachos. Na vinificação, técnicas inspiradas em modelos europeus, incluindo macerações mais curtas, fermentações em temperaturas controladas e menor influência da madeira, têm favorecido a produção de tintos elegantes, aromáticos e extremamente gastronômicos.



Uma das maiores virtudes dos vinhos tintos leves reside justamente na sua extraordinária versatilidade àmesa. Enquanto vinhos excessivamente alcoólicos ou marcados por taninos agressivos podem limitar as ossibilidades de harmonização, os tintos leves dialogam com uma ampla variedade de pratos. A sua acidez mais evidente e a menor sensação de peso permitem acompanhar desde peixes mais gordurosos até aves,massas, embutidos e preparações à base de cogumelos.



Um Montepulciano d’Abruzzo de perfil leve pode harmonizar admiravelmente com massas ao molho de tomate, pizzas artesanais e carnes brancas assadas. Os delicados tintos do Jura revelam-se parceiros ideais para pratos com cogumelos, aves de caça leve e queijos de média intensidade. Os exemplares portugueses de estilo mais fresco acompanham muito bem bacalhau assado, embutidos e pratos mediterrâneos. Os tintos leves argentinos mostram afinidade com empanadas, carnes grelhadas de menor intensidade e massas recheadas. Já os tintos brasileiros, especialmente os elaborados a partir de Pinot Noir e Merlot, podem acompanhar desde um risoto de cogumelos até pratos da culinária contemporânea brasileira, incluindo peixes mais estruturados e aves assadas.



Em uma época em que muitos consumidores buscam vinhos mais equilibrados e adequados ao convívio gastronômico, os tintos leves representam uma alternativa cada vez mais valorizada. Eles demonstram que elegância não é sinônimo de fraqueza, assim como potência não é garantia de qualidade. Ao privilegiarem frescor, precisão aromática e harmonia, esses vinhos reafirmam uma das maiores verdades da cultura do vinho: o equilíbrio continua sendo a mais nobre das virtudes. Salut!