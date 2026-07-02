O que levou Michelle Bolsonaro a gravar um vídeo tão bombástico contraFlávio?

Não se pode levar em conta apenas as explicações de Michelle, pois parece haver algo ainda não declarado por trás dessa história

Depois de uma semana, o vídeo gravado por Michelle Bolsonaro continua repercutindo e fazendo estragos. As opiniões sobre as motivações são divergentes. Embora possam pensar de forma diversa, todos acreditam que a sua interpretação dos fatos está correta. O certo é que não se pode levar em conta apenas as explicações de Michelle, pois parece haver algo ainda não declarado por trás dessa história.

O inimigo mora ao lado. Esse filme, protagonizado por Jacqueline MacInnes Wood e Shawn Roberts, relata que a traição e o perigo, às vezes, estão mais próximos do que se imagina. É cinema. Ficção de suspense. Entra dia, sai dia, entretanto, e histórias semelhantes se repetem na realidade.

Aristóteles foi genial ao defender que a arte imita a vida. Talvez, até mais genial ainda tenha sido Oscar Wilde ao reinterpretar o pensador grego e afirmar que a vida imita a arte. Lembro-me de Dona Salma, uma senhora libanesa que, ao assistir às novelas, dizia em tom professoral: isso é tudo verdade, viu? Tudo verdade.

Ou esse caso de Michelle e Flávio não sustenta a tese de Wilde? Uma amostra eloquente de que alguns acontecimentos parecem ter sido pinçados da fantasia. A pergunta que se faz desde a divulgação do vídeo de Michelle é quais foram as intenções dela ao fazer essa postagem, sabendo que poderia prejudicar Flávio e favorecer a campanha de Lula.

Imagino que você também esteja fazendo esse questionamento. E, ao ler ou ouvir os comentários na imprensa, já tenha tirado suas próprias conclusões. São várias hipóteses que podem ser observadas isoladamente ou que se sobrepõem umas às outras.

Não passou de um desabafo de uma mulher magoada?

Essa foi a explicação dela. Sentiu-se magoada e humilhada por uma série de ataques que vinha recebendo. Algumas pessoas disseram que ela gravou o vídeo depois de se sentir agredida por comentários machistas.

Ela disse que levou uma punhalada e afirmou que Flávio a havia maltratado. Não gostou de ouvir dele que ela havia chegado ontem e não entendia de política. Esse pode ter sido um bom motivo. O risco aqui envolvido, porém, é de prejudicar a própria imagem, ao ser vista como traidora. Como é a palavra dela contra a dele, por aqui não dá para tirar conclusões.

Desconsiderada no episódio do Ceará?

O debate sobre a montagem das candidaturas estaduais no Ceará se mostra um bom estopim para a sua revolta. Flávio preferiu apoiar André Fernandes. Essa adesão ao grupo de Ciro Gomes, adversário histórico de Bolsonaro, pode ter entornado o caldo. Michelle queria que a candidata ao Senado fosse Priscila Costa.

Como Michelle se sente importante dentro do PL, ao ver sua candidata preterida, pode ter tentado mostrar seu poder para produzir estragos na candidatura de Flávio. Mas, como sempre, lidar com o imponderável é complicado e as consequências imprevisíveis. Mesmo que tenha se mostrado serena ao gravar o vídeo, a impressão que passou para alguns foi a de não ter equilíbrio para contornar situações dessa natureza.

Eu tenho a força?

Se foi mesmo verdade que Flávio fez esses comentários desairosos, esse foi o caminho que ela escolheu para mostrar que tinha espaço político. Tanto assim que, com um simples vídeo, poderia abrir uma fissura na campanha do enteado e até comprometer seu desempenho eleitoral. Os governistas estão esfregando as mãos. Nenhuma campanha publicitária poderia ter o mesmo efeito.

Por outro lado, muitos conservadores se sentiram traídos por essa iniciativa e, além de apoiarem com mais força o seu candidato, rejeitaram as pretensões políticas da ex-primeira-dama. Os próximos dias vão mostrar mais claramente as consequências dessa atitude.

Projeto político de médio e longo prazo?

Outra hipótese aventada é que tudo foi muito bem planejado para enfraquecer o domínio dos filhos de Bolsonaro e viabilizar seu caminho político. Com esse desgaste, a herança política poderia cair em seu colo. Como é jovem, nada a impede de esperar mais quatro anos para concorrer.

A política muda da noite para o dia. Fazer planos de tão longo prazo talvez seja inviável. Como tudo é possível, todos esses motivos estão sendo colocados na mesa. Por outro lado, if Flávio conseguir se eleger, ela poderá sair desse episódio como a grande derrotada. E Bolsonaro, o que acha de tudo isso? Siga pelo Instagram: @polito