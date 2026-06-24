A Escócia jamais ganhou do Brasil em Copas, mas costuma dificultar a vida da Seleção
A Escócia nunca foi uma força do futebol europeu, mas é daquelas equipes tradicionais e que já dificultaram a vida do Brasil em Copas. Os dois países têm ligações futebolísticas. O pai de Charles Miller, introdutor do futebol tupiniquim, em 1884, era escocês. O pioneirismo dos ingleses no esporte mais popular do planeta apresenta laços com os vizinhos da Escócia.
A biografia de Charles Miller, escrita por John Mills, nos anos 90, conta, por exemplo, a história de Archie McLean, escocês que morou em São Paulo e que, no início do Século XX, ensinava aos brasileiros técnicas de jogo, como passes curtos e rápidos. É consenso entre historiadores que a Escócia ajudou a aprimorar o futebol inglês.
A partida de logo mais, às 19h (horário de Brasília), em Miami, não será fácil, assim como as quatro que a seleção brasileira fez contra a Escócia em Copas. Dos confrontos em mundiais, a equipe nacional goleou o adversário apenas uma vez, em 1982, na Espanha, por 4 a 1. Entretanto, o primeiro tempo foi duro e terminou empatado por 1 a 1. Abaixo, as fichas dos duelos:
BRASIL 0 × 0 ESCÓCIA – Frankfurt – 18.06.1974
- Brasil: Leão; Nelinho, Luís Pereira, Marinho Peres e Marinho Chagas; Piazza, Leivinha (Carpegiani) e Rivellino; Jairzinho, Mirandinha e Paulo Cézar.
- Técnico: Mário Jorge Lobo Zagallo.
- Escócia: Harvey; Jardine e McGrain; Bremner e Holton; Buchan e Dalglish; Hay, Lorimer, Jordan e Morgan.
- Técnico: William Ormond.
- Árbitro: Vital Loraux (Bélgica).
- Público: 62.000.
BRASIL 4 × 1 ESCÓCIA – Sevilha – 18.06.1982
- Brasil: Waldir Peres; Leandro, Oscar, Luizinho e Junior; Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico; Serginho (Paulo Isidoro) e Éder.
- Técnico: Telê Santana.
- Escócia: Rough; Narey, Hansen, Miller e Grey; Souness, Hartford (McLeish), Strachan (Dalglish) e Wark; Archibald e Robertson.
- Técnico: Jock Stein.
- Árbitro: Luis Silles Calderón (Costa Rica).
- Gols: Narey (18) e Zico (33) no primeiro tempo; Oscar (4), Éder (19) e Falcão (42) na segunda etapa.
- Público: 47.300.
BRASIL 1 × 0 ESCÓCIA – Turim – 20.06.1990
- Brasil: Taffarel; Ricardo Gomes, Mauro Galvão e Ricardo Rocha; Jorginho, Alemão, Valdo e Branco; Careca e Romário (Müller).
- Técnico: Sebastião Lazaroni.
- Escócia: Leighton; McKimmie, McLeish, McPherson e Malpas; Aitken, McStay, McLeod (Gillespie) e McCall; Johnston e McCoist (Fleck).
- Técnico: Andy Roxburg.
- Árbitro: Helmut Kohl (Áustria).
- Gol: Müller (37) no segundo tempo.
- Técnico: 62.500.
BRASIL 2 × 1 ESCÓCIA – Saint-Denis – 10.06.1998
- Brasil: Taffarel; Cafu, Aldair, Júnior Baiano e Roberto Carlos; César Sampaio, Dunga, Giovanni (Leonardo) e Rivaldo; Ronaldo e Bebeto (Denilson).
- Técnico: Mário Jorge Lobo Zagallo.
- Escócia: Leighton; Calderwood, Hendry e Boyd; Burley, Dailly (T. McKinlay) Collins, Lambert e Jackson (B. McKinlay); Durie e Gallacher.
- Técnico: Craig Brown.
- Árbitro: José María García-Aranda (Espanha).
- Gols: César Sampaio (4) e John Collins (38) no primeiro tempo; Thomas Boyd (contra, 28) na etapa final.
- Público: 80.000.
O último confronto entre as duas seleções em Copas foi na abertura do mundial de 1998, quando César Sampaio e Cafu garantiram a vitória. Nesta terça, Carlo Ancelotti pode escalar Luiz Henrique ou Rayan no lugar de Rafinha, machucado. O treinador garante ainda que Neymar já está apto a atuar por 90 minutos.
Já Cristiano Ronaldo deu as caras e fez dois gols na goleada de Portugal contra o Uzbequistão por 5 a 0. Ele se torna o primeiro atleta da história a balançar as redes em seis edições diferentes da competição. Já Harry Kane decepcionou no empate da Inglaterra por 0 a 0 com Gana. A Croácia ganhou do Panamá, 1 a 0, mesmo placar da vitória da Colômbia diante do Congo. A partir de hoje, as partidas do mundial serão simultâneas para a definição dos grupos. Anote na agenda:
- 16h – Suíça x Canadá – Grupo B – Vancouver
- 16h – Bósnia x Qatar – Grupo B – Seattle
- 19h – Escócia x Brasil – Grupo C – Miami
- 19h – Marrocos x Haiti – Grupo C – Atlanta
- 22h – República Tcheca x México – Grupo A – Cidade do México
- 22h – África do Sul x Coreia do Sul – Grupo A – Monterrey