A história de um álbum de figurinhas com estrelas da Pan e da Record que reapareceu em minhas mãos

Em 2009, um ouvinte da Jovem Pan veio conhecer a redação, na Paulista, e trazia debaixo do braço uma raridade: um álbum de figurinhas, lançado em 1968, com nomes da Jovem Pan e da TV e Rádio Record. Além de artistas, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa, destaques da Jovem Guarda, jornalistas, apresentadores, repórteres e narradores, o documento trazia imagens de quem trabalhava nos bastidores das três emissoras, no fim dos anos sessenta. Fiquei maravilhado, pois já gostava dessas “velharias”.

Pelos anos seguintes, procurei pelo álbum em sebos e em plataformas de leilão na internet, mas sem sucesso. No último fim de semana, tive uma grata surpresa. Moacir Peres, integrante do Grupo de Literatura e Memória do Futebol (Museu do Futebol), me presenteou com um exemplar. Aliás, exatamente o mesmo exemplar daquele ouvinte que esteve na Jovem Pan, em 2019. Explico: Moacir é colecionador de álbuns de figurinhas de futebol, aliás, um dos maiores do Brasil, e recebeu um lote de raridades, incluindo esse com as estrelas da Pan e da Record. Como ele sabia onde eu trabalhava, resolveu me presentear com esse material histórico e me autorizou a digitalizar as mais de cinquenta páginas e disponibilizar o conteúdo gratuitamente para todos.

É quase impossível citar os mais de quatrocentos nomes que aparecem no álbum, mas destaco aqueles que conheci e com os quais tive a honra de trabalhar junto, como Joseval Peixoto, Cláudio Carsughi, Paulo Machado de Carvalho Neto (Paulito), José Carlos Pereira da Silva, ex-diretor de jornalismo da Pan (com direito a figurinha autografada) e, claro, Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o saudoso seu Tuta. “Antônio Augusto Amaral de Carvalho assumiu a direção [da emissora] no dia primeiro de maio de 1966 e a batizou JOVEM PAN, dando-lhe nova roupagem. (…) Com toda a justiça, a Jovem Pan recebeu o título de ‘A SEDE DO RÁDIO MODERNO’.”, destaca o texto.

O álbum está disponível para você que me acompanha diariamente no “Memória da Pan”. Clique aqui.