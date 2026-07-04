Cabo Verde é o maior ‘Davi da história das Copas, apesar da derrota em jogo épico contra a Argentina

Que jogo! Que sufoco para a Argentina! Que conquista histórica de Cabo Verde, o maior “Davi” das Copas. Golias sofreu dois gols do adversário, quem diria, mas a raça e a categoria dos atuais campeões do mundo falaram mais alto: 3 a 2. A “Batalha de Miami” foi memorável e fez uma pequena nação africana sonhar. Não ganhou o duelo, é verdade, mas a história já está escrita e será lembrada para sempre pela população do país estreante em Copas e pelos fãs de futebol. Vozinha, Deroy Duarte, Cabral, o técnico Bubista e toda a equipe foram herois do esporte mais encantador do planeta, afinal já tinham conseguido parar a Espanha e o Uruguai.

Do outro lado, Messi chegou ao vigésimo gol em Copas com o sétimo dele neste mundial. Apesar dos 39 anos, o camisa 10 jogou os 120 minutos de futebol e voltou a mostrar uma doação impressionante. Antes mesmo do tempo extra, os argentinos se mostravam exaustos, cansados fisicamente e sofriam com o calor. O jogo indicou que a Argentina não está no mesmo nível da França e podem ter dificuldades na sequência da competição.

Os comandados de Scaloni comemoraram demais a vitória sobre a zebra de Cabo Verde e terão o Egito pela frente, outro africano, que venceu a Austrália nos pênaltis, depois de um empate por 1 a 1. Destaque para a cobrança de Salah, com direito a cavadinha.

No último dia das oitavas, Colômbia ficou devendo futebol, mas venceu Gana, em Kansas City, com gol de Arias aos 14 do primeiro tempo. A equipe de Néstor Lorenzo vai enfrentar a Suíça, em Vancouver, e será a única seleção da Copa a jogar em cidades dos três países sede. Abaixo, os duelos das oitavas de final que já começam neste sábado:

Hoje – 14h – Canadá x Marrocos (EUA)

Hoje – 18h – Paraguai x França (EUA)

Domingo – 17h – Brasil x Noruega (EUA)

Domingo – 21h – México x Inglaterra (MEX)

Segunda-feira – 16h – Portugal x Espanha (EUA)

Segunda-feira 21h – Estados Unidos x Bélgica (EUA)

Terça-feira – 13h – Argentina x Egito (EUA)

Terça-feira – 17h – Suíça x Colômbia (CAN)