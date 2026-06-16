Em dia de tropeços dos grandes, Vozinha bloqueia os garotos da Espanha e Cabo Verde consegue um empate histórico

O goleiro Vozinha, de 40 anos, recebeu esse apelido por ter sido criado pelos avós. O nome dele é Josimar, homenagem ao lateral brasileiro convocado às pressas por Telê Santana para a Copa de 1986, no México, e que marcou dois golaços no mundial disputado há 40 anos, no México. Quatro décadas depois, em Atlanta, Cabo Verde conseguiu a façanha de não tomar gol da Espanha. A equipe europeia foi incompetente e só começou a pressionar o adversário aos 35 minutos da etapa inicial, quando a estrela do goleiro passou a brilhar.

Faltou agressividade, objetividade e pontaria para Espanha, sempre apontada como favorita ao título. O resultado, uma zebra, principalmente pelo adversário ser um estreante em Copas, foi comemorado pela torcida de Cabo Verde. Já a imprensa espanhola não perdoou. “A Estranha naufraga na estreia contra Cabo Verde”, destacou o AZ. Já o Marca falou em “começo desastroso”.

A outra partida do dia do Grupo H, em Miami, foi emocionante, parecia fase de mata-mata. A Arábia Saudita, que em 2022 estreou com uma vitória sobre a Argentina, abriu o placar diante dos uruguaios com Abdulelah Al-Amri. No segundo tempo, o técnico Bielsa mexeu bem e Maxi Araújo empatou aos 34 minutos. A partir daí, foi um massacre celeste e brilhou o goleiro saudita Al-Owais. Pelo visto, será uma das chaves mais disputadas da Copa.

A Bélgica também não teve um bom começo no mundial e empatou com o Egito, em Seattle, pelo Grupo G. Os africanos saíram na frente com Ashour, ainda no primeiro tempo, mas, na reta final da partida, Hany fez contra, no primeiro lance de Lukaku ao entrar no jogo, ao ser acionado pelo técnico Rudi Garcia. No mundial de 2022, a equipe não passou da primeira fase. No dia dos placares iguais na Copa, Irã e Nova Zelândia fizeram um jogo movimentado, em Los Angeles, 2 a 2, apesar da falta de técnica dos dois lados.

Antes da Copa começar, escrevi que não é fácil fazer projeções para o mundial. A seleção brasileira tem muito a evoluir, mas não foi a única a grande a tropeçar na estreia. A terça-feira promete muito futebol com a estreia da Argentina, campeã do mundo, e da França, vice em 2022.