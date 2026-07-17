Messi e Mbappé brigam pela artilharia da Copa, mas recorde de 1958 dificilmente será batido

Uma das marcas mais antigas da história que ainda não foi batida é a artilharia de uma única edição de Copa. Em 1958, o francês Just Fontaine balançou as redes treze vezes. Em 2026, Messi e Mbappé fizeram oito gols cada. Apesar de serem dois gênios, é pouco provável que consigam igualar ou superar a marca de 68 anos atrás. De qualquer forma, o duelo será interessante em outro aspecto. O camisa 10 da Argentina, de 39 anos, é, até o momento, o maior goleador dos mundiais com 21. Já o craque da equipe europeia está com um a menos, mas, pela idade, 27 anos, terá oportunidade de estar em novas edições da competição.

A disputa pelo terceiro lugar da Copa, como a deste sábado entre França e Inglaterra, é normalmente um jogo de poucas pretensões e mais aberto. Se for escalado por Deschamps, Mbappé poderá ter, talvez, mais chances de balançar as redes do que Messi, que vai enfrentar a duríssima Espanha na decisão de domingo. De qualquer forma, são dois gênios da bola que podem surpreender.

Em 2022, o atacante francês conquistou a artilharia com oito gols, apesar de perder a Copa. Já o camisa 10 da Argentina balançou as redes sete vezes, mas, em compensação, levou a taça para casa.

Abaixo, a lista dos artilheiros de cada edição de mundiais:

1930: Guillermo Stabile (Argentina) – 8

1934: Oldrich Nejedly (Tchecoslováquia) – 5

1938: Leônidas (Brasil) – 7

1950: Ademir (Brasil) – 9

1954: Sandor Kocsis (Hungria) – 11

1958: Just Fontaine (França) – 13

1962: Garrincha e Vavá (Brasil); Florian Albert (Hungria), Valentin Ivanov (União Soviética), Drazan Jerkovic (Iugoslávia) e Leonel Sánchez (Chile) – 4

1966: Eusébio (Portugal) – 9

1970: Gerd Muller (Alemanha) – 10

1974: Grzegorz Lato (Polônia) – 7

1978: Mario Kempes (Argentina) – 6

1982: Paolo Rossi (Itália) – 6

1986: Gary Lineker (Inglaterra) – 6

1990: Salvatore Schillaci (Itália) – 6

1994: Hristo Stoichkov (Bulgária) e Oleg Salenko (Rússia) – 6

1998: Davor Suker (Croácia) – 6

2002: Ronaldo (Brasil) – 8

2006: Miroslav Klose (Alemanha) – 5

2010: Thomas Muller (Alemanha) – 5

2014: James Rodríguez (Colômbia) – 6

2018: Harry Kane (Inglaterra) – 6

2022: Kylian Mbappé (França) – 8

Encerro o “Memória da Pan”, relembrando a histórica conquista da seleção brasileira em 17 de julho de 1994, nos Estados Unidos. Depois de 24 anos, a equipe nacional, finalmente, chegou ao tetracampeonato, depois de um duelo sem gols contra a Itália no tempo normal e na prorrogação. A narração da disputa por pênaltis, vencida por 3 a 2, é de José Silvério: