Ouça a íntegra do jogo em que Pelé marcou pela primeira vez em Copas

O futuro Rei do futebol balançou as redes contra o País de Gales e colocou a seleção na semifinal, em 1958

As lacunas da memória da Copa de 1958, disputada na Suécia, estão sendo preenchidas aos poucos, graças aos esforços do pesquisador do rádio gaúcho Ciro Götz. Depois de disponibilizar ao “Memória da Pan” a íntegra da estreia brasileira contra a Áustria, agora os internautas poderão ouvir os noventa minutos de um dos jogos mais emblemáticos da carreira de Pelé. Com apenas 17 anos, o garoto marcou o primeiro gol dele pela seleção e garantiu a vaga na semifinal.

BRASIL 1 × 0 PAÍS DE GALES – Gotemburgo – 19.06.1958

Brasil: Gylmar; De Sordi, Bellini, Orlando e Nilton Santos; Zito e Didi; Garrincha, Mazzola, Pelé e Zagallo.

Técnico: Vicente Feola.

Gales: Kelsey; Williams e Hopkins; Sullivan, Melvyn Charles e Bowen; Medwin, Hewitt, Webster, Allchurch e Jones.

Técnico: Jimmy Murphy.

Árbitro: Friedrich Seipelt (Áustria).

Gol: Pelé (28) no segundo tempo.

Público: 25.923.

O País de Gales era uma seleção retrancada e o gol salvador veio aos 28 minutos do segundo tempo pelos pés de Pelé. Na autobiografia, lançada em 2006, o atleta do século XX classifica aquele tento como inesquecível: “(…) no plano pessoal, considero o jogo contra o País de Gales o mais importante da competição para mim. Sabia que, se perdêssemos, seríamos eliminados. E aquele gol foi, quem sabe, o mais inesquecível da minha carreira. Fez minha auto confiança disparar de vez. O mundo agora sabia quem era Pelé. Ninguém me segurava mais (…)”. E não seguraria mesmo: as atuações de Pelé nos próximos jogos, na semifinal e na final, foram inesquecíveis, com cinco gols marcados nos dois duelos. No primeiro tempo do jogo contra Gales, Pelé tinha perdido um gol feito, mas, na etapa decisiva, ele sabia que não poderia errar: “Na hora que me livrei do beque, sabia que tinha o gol à minha disposição. Caprichei para não perder pela segunda vez”.

A Rádio Guaíba preservou a íntegra da partida na transmissão de Mendes Ribeiro. É um documento sonoro dos mais importantes da história do futebol brasileiro. A dois dias da Copa, relembre outro capítulo da primeira conquista do país em mundiais.