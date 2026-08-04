Passagem da família de Pelé por Lorena e São Lourenço, antes de Bauru, é lacuna na historiografia do Rei

Em 1944, Pelé ainda era uma criança de quatro anos quando a família deixou a cidade de Três Corações (MG). O pai, Dondinho, buscava um clube para jogar, mas não tinha sorte. No livro “De Edson a Pelé”, de Luiz Carlos Cordeiro (Editora DBA), o autor mergulha em histórias pouco conhecidas da infância do futuro Rei. “(…) Exatamente no dia 15 de setembro de 1945, chegavam em Bauru João Ramos do Nascimento, o Dondinho, contratado pelo Lusitana F. C. (que mais tarde viria a ser o Bauru Atlético Clube), com sua esposa, dona Celeste, a mãe, dona Ambrozina. o cunhado, Jorge Arantes, e os filhos, Maria Lúcia, com oito meses, Jair, o Zoca, com dois anos, e Edson, o Dico, com quatro anos, que viria a ser conhecido mundialmente como Pelé. (…) No começo moraram no Hotel da Estação, que ficava no início da avenida Rodrigues Alves, esquina com a Alfredo Ruiz. Logo depois mudaram-se para a rua Rubens Arruda, nº 3-86, casa alugada (…).”

O futuro Rei do futebol cresceu em Bauru, começou a jogar no clube da cidade, o BAC, e, em 1956, foi levado para o Santos, no litoral paulista. Entretanto, uma história pouco falada é sobre a passagem da família pela cidade de Lorena, também no interior de São Paulo. O livro “Eu sou Pelé”, escrito por Benedito Rui Barbosa (1931-2926), lançado em 1961, é a primeira biografia sobre o jogador.

Nas páginas 14 e 15, Pelé conta sobre a passagem por Lorena, primeira cidade em que a família se instalou, depois de deixar Três Corações: “(…) Poucas vezes tenho ouvido papai e mamãe falarem dos dias que passamos em Lorena. Aliás, não foram dias, mas muitos meses. Papai continuava jogando futebol e trabalhando não sei no que mais, porque só com a bola não podia sustentar a casa. Já nesse tempo ele era bastante conhecido e a sua fama de grande cabeceador, constante dor-de-cabeça dos goleiros, chegava aos clubes mais importantes do Interior paulista. Minha mãe começava a pensar que acabaríamos criando raízes em Lorena quando, um belo dia, papai resolveu mudar de clube novamente. Fomos para São Lourenço e lá nasceu minha irmã, a Maria Lúcia. Não chegamos a nos acostumar com a nova casa e já papai saía para outra aventura. Recebeu uma proposta do BAC e não teve dúvidas: deixou-nos por uns dias e veio ver como eram as coisas em Bauru. Quando voltou a São Lourenço, estava contente:

— Prepara a mudança, Celeste. Vamos para Bauru. (…)”

Ou seja, antes de Bauru, a família passou por Lorena, no interior paulista, e São Lourenço, Minas Gerais. Podem ser fatos sem importância para o grande público, mas fundamental para contar a história do eterno Rei Pelé.