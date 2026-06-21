Possível duelo contra o Japão no mata-mata da Copa terá retrospecto favorável ao Brasil
A seleção brasileira ainda precisa garantir o primeiro lugar no Grupo C, mas já se projeta um duelo contra o Japão pela nova fase de mata-mata da Copa. A equipe oriental arrasou a fraca Tunísia por 4 a 0, nesta madrugada, assim como a Holanda, que goleou a Suécia por 5 a 1, nos dois jogos válidos pela chave F.
Em retrospecto, o Brasil enfrentou seleções asiáticas quatro vezes na história das Copas e sempre levou a melhor:
BRASIL 4 × 0 CHINA – Seogwipo – 08.06.2002
Brasil: Marcos; Cafu, Roque Júnior, Lúcio, Anderson Polga e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Juninho Paulista (Ricardinho) e Ronaldinho Gaúcho (Denilson); Rivaldo e Ronaldo (Edilson).
Técnico: Luiz Felipe Scolari.
China: Jiang Jin; Du Wei, Li Weifeng, Wu Chengying e Xu Yunlong; Li Xiaopeng, Qi Hong (Shao Jiayi), Li Tie e Zhao Junzhe; Ma Mingyu (Yang Pu) e Hao Haidong (Qu Bo).
Técnico: Bora Milutinović.
Árbitro: Anders Frisk (Suécia).
Gols: Roberto Carlos (15), Rivaldo (32) e Ronaldinho Gaúcho (44) no primeiro tempo; Ronaldo (10) na etapa final.
Público: 36.750.
BRASIL 4 × 1 JAPÃO – Dortmund – 22.06.2006
Brasil: Dida (Rogério Ceni); Cicinho, Lúcio, Juan, Gilberto e Gilberto Silva; Juninho Pernambucano, Kaká (Zé Roberto) e Ronaldinho Gaúcho (Ricardinho); Ronaldo e Robinho.
Técnico: Carlos Alberto Parreira.
Japão: Kawaguchi; Kaji, Tsuboi, Nakazawa e Alex Santos; Inamoto, Ogasawara (Koji Nakata), Hidetoshi Nakata e Nakamura, Maki (Takahara e depois Oguro) e Tamada.
Técnico: Zico.
Árbitro: Eric Poulat (França).
Gols: Tamada (34) e Ronaldo (46) no primeiro tempo; Juninho (7), Gilberto (14) e Ronaldo (36) na etapa final.
Público: 65.000.
BRASIL 2 × 1 COREIA DO NORTE – Joanesburgo – 15.06.2010
Brasil: Júlio César; Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo (Ramires), Kaká (Nilmar) e Elano (Daniel Alves); Robinho e Luis Fabiano.
Técnico: Dunga.
Coreia do Norte: Ri Myong-guk; Pak Nan-chol, Pak Chol-jin, Ri Jun-il e Cha Jong-hyok; Ji Yun-nam, Mun In-guk (Kim Kum-il), Ri Kwang-chon, An Yong-hak; Hong Yong-jo e Jong Tae-se.
Técnico: Kim Jong-hun
Árbitro: Viktor Kassai (Hungria).
Gols: Maicon (10), Elano (27) e Ji Yun-nam (44) no segundo tempo.
Público: 54.331.
BRASIL 4×1 COREIA DO SUL – ESTÁDIO 974 – DOHA – 05.12.2022
BRASIL: Alisson (Weverton); Éder Militão (Daniel Alves), Thiago Silva, Marquinhos e Danilo (Bremer); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar (Rodrygo), Vini Jr (Gabriel Martinelli) e Richarlison.
Técnico: Tite.
COREIA DO SUL: Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon e Kim Jin-su (Hong Chul); Lee Jae-sung (Lee Kang-in), Jung Woo-young (Son Jun-ho), Hwang In-beom (Paik Seung-ho) e Hwang Hee-chan; Son Heung-min e Cho Gue-sung (Hwang Ui-jo).
Técnico: Paulo Bento.
Árbitro: Clement Turpin (FRA).
Gols: Vinicius Jr (6), Neymar (12), Richarlison (28) e Paquetá (35) no primeiro tempo. Paik Seung-Ho (30) na etapa final.
Público: 43.847
O Japão de 2026 é muito melhor do que o de vinte anos: é uma equipe rápida, ao mesmo tempo compacta, troca passes e conta com jogadores habilidosos. A Holanda, também possível adversária no mata-mata, a depender das posições nos dois grupos (o primeiro enfrenta o segundo e vice-versa), melhorou em relação ao primeiro jogo, justamente quando empatou com os japoneses por 2 a 2. Não é uma equipe fácil a ser batida. A seleção comandada por Koeman não perde em Copas desde 2010 e soma 14 jogos seguidos sem derrotas. Nas estatísticas, a “laranja mecânica” superou, neste sábado, o Brasil que ficou invicto por 13 partidas, entre 1958 e 1966.
Outro destaque deste sábado foi a virada alemã sobre a Costa do Marfim por 2 a 1. O resultado garantiu a classificação para a próxima fase. Em 2018 e 2022, os germânicos não tinham passado da fase de grupos e já fazem a melhor campanha desde 2014, quando foram tetracampeões.
Encerro a coluna de hoje fazendo uma homenagem aos tricampeões de 1970. Há 56 anos, a maior seleção brasileira de todos os tempos goleou a Itália por 4 a 1, na Cidade do México. Ouça aquela partida histórica, disputada em 21 de junho, com a transmissão da Rede da Copa: Joseval Peixoto (Jovem Pan), Pedro Luiz (Nacional) e Fiori Gigliotti (Bandeirantes). Emoção pura do rádio esportivo.