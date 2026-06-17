Protagonistas da Copa passada, Messi e Mbappé já polarizam o mundial de 2026

Messi marcou 3 gols na estreia da Argentina; agora, ele é o maior artilheiro da históra das Copas ao lado de Klose

Quando Messi ergueu a taça de campeão do mundial passado, pensei que o craque argentino iria se aposentar da seleção por duas duas razões: a idade e a vontade de sair no auge, depois de perseguir a Copa de maneira incansável. Entretanto, o camisa dez, que fará 39 anos no próximo dia 24, entrou em campo contra a Argélia, em Kansas City, e chegou ao sexto mundial da carreira, o primeiro atleta a conseguir a façanha. Além disso, marcou os três gols da vitória da equipe de Scaloni.

Presente em Copas desde 2006, Messi conseguiu o primeiro “hat trick” da carreira na competição e, de quebra, se igualou ao alemão Klose, recordista de gols em Copas com 16. Certamente, um dos maiores jogadores de todos os tempos vai balançar as redes adversárias mais vezes. O grupo da Argentina é composto ainda por Áustria e Jordânia que, na madrugada, fizeram um duelo mediano, vencido pelos europeus por 2 a 1.

No encalço de Messi estará, de novo, Mbappé. Apesar de toda “banca” dos franceses, gostem ou não gostem deles, a equipe de Deschamps, além da Argentina, é a mais credenciada a dar espetáculo na Copa, pois tem o melhor elenco. Depois de um primeiro tempo sem gols contra Senegal, em Nova Jersey, os vice-campeões do mundo se acertaram no intervalo e fizeram 3 a 1. Ao balançar as redes duas vezes, Mbappé ultrapassou o lendário compatriota Just Fontaine (nascido no Marrocos), ainda o maior artilheiro francês em uma única Copa com 13 gols. Já a atual estrela agora tem 14. Ele se descolou de Pelé, com 12, e ainda estava na frente de Messi, que tinha 13, antes da estreia na Copa contra a Argélia.

O jornal francês L’Equipe destacou: “Recorde e alívio”. Mbappé é agora o maior goleador da seleção francesa com 59 tentos, ao superar Giroud. Por enquanto, a liderança do Grupo I é da Noruega do “cometa” Haaland, que marcou dois na vitória diante do Iraque por 4 a 1, em Boston, e corre por fora do protagonismo na Copa.

Nesta quarta-feira (17), no último dia da primeira rodada, Cristiano Ronaldo, Kane e Modric entram em campo:

14h – Portugal x RD Congo – Grupo K – Houston

17h – Inglaterra x Croácia – Grupo L – Dallas

20h – Gana x Panamá – Grupo L – Toronto

23h – Uzbequistão x Colômbia – Grupo K – Cidade do México

Para não passar em branco, hoje é aniversário de uma das cinco conquistas da seleção brasileira. Em 1962, a equipe comandada por Aymoré Moreira venceu a Tchecoslováquia por 3 a 1, em Santiago, e se tornou bicampeã mundial. Ouça o disco comemorativo da Rádio Panamericana: