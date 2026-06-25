Seleção é consistente, evolui, brilha na Copa, mas precisa pressionar saída dos adversários

Claro que cada jogo é único, assim como os adversários, mas é nítida a evolução da seleção como conjunto na Copa. Vini Jr. brilhou mais uma vez e já aparece como o protagonista da equipe de Ancelotti. Com dois gols diante dos escoceses, poderiam ser três na partida se não fosse a incompetência do árbitro, ele chega ao quarto no mundial ao marcar nos três primeiros jogos. Foi assim com Jairzinho, em 1970, Romário, em 1994, e Rivaldo, em 2002, anos em que a seleção levantou a taça. Ótima estatística para quem gosta de superstição. Rayan substituiu bem Rafinha e Matheus Cunha também se destacou ao balançar as redes contra a fraca Escócia. Neymar entrou na reta final do duelo para começar a pegar ritmo e animou a torcida.

O Brasil fez a lição de casa, ficou em primeiro lugar e o Marrocos terminou em segundo com a vitória sobre o Haiti por 4 a 2. O que me preocupa, no entanto, ainda é a lentidão da equipe de Ancelotti em alguns momentos. Contra o Japão ou Holanda, prováveis adversários no primeiro mata-mata, a pressão do adversário em saídas de bola será bem maior, o que não dá espaço para sonolência. De qualquer forma, o treinador declarou depois da vitória: “agora estamos com uma equipe.” A seleção vai conhecer hoje, a partir das 17h, quem vai pegar na próxima segunda-feira (29), às 14h, em Houston.

Nas demais definições do dia, o México faz uma campanha histórica em Copas. Ao vencer a Tchéquia por 3 a 0, ganhou os três jogos da primeira fase. Destaque para o goleiro Ochoa, que entrou durante a partida e bateu a marca de seis mundiais na carreira, como Messi e Cristiano Ronaldo. Em segundo no Grupo A, ficou a África do Sul, que derrotou a Coreia do Sul por 1 a 0. Já os asiáticos vão ter que esperar para saber se passam entre os oito melhores terceiros colocados. Na chave B, a Suíça passou pelo Canadá, 2 a 1, e terminou na liderança. Os donos da casa ficaram na segunda posição e garantiram a classificação inédita.

Abaixo, as partidas desta quinta-feira, com destaque, claro, para os jogos das 17h que vão definir o adversário do Brasil.