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O que levar na mala para o litoral de SC: um checklist para o verão

Roupas de banho, itens para trilhas e o que vestir quando o vento sul chegar

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Vista da Praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina
Vista da Praia Central de Balneário Camboriú, em SC MISTER SHADOW/ASI/ESTADÃO CONTEÚDO

Planejar uma viagem para o deslumbrante litoral de Santa Catarina é sinônimo de pensar em praias paradisíacas, cenários naturais e cidades vibrantes como Florianópolis e Balneário Camboriú. Para garantir que sua única preocupação seja aproveitar o sol e o mar, preparar a bagagem de forma inteligente é fundamental. Este guia oferece um checklist completo do que levar na mala para o verão em Santa Catarina, ajudando você a se preparar para o calor intenso, as atividades ao ar livre e até para a chegada inesperada do famoso vento sul.

Checklist essencial: roupas e acessórios para a praia

O foco principal da sua mala deve ser o conforto para os dias quentes e as idas à praia. Pense em peças leves, de secagem rápida e que possam ser combinadas entre si.

  • Roupas de banho: Leve pelo menos três conjuntos de biquínis, maiôs ou sungas. Assim, você sempre terá uma peça seca para vestir.
  • Saídas de praia: Cangas, vestidos leves, saias longas e camisas de botão são ótimas opções para circular pela orla ou almoçar em um restaurante pé na areia.
  • Roupas para o dia a dia: Inclua shorts, bermudas, camisetas de algodão, regatas e vestidos casuais. Tecidos como linho e viscose são ideais para o calor.
  • Calçados: Chinelos e sandálias rasteirinhas são indispensáveis. Um par de tênis confortáveis é crucial para caminhadas e passeios mais longos.
  • Acessórios de proteção: Não se esqueça de chapéu ou boné, óculos de sol com proteção UV e uma bolsa de praia espaçosa para carregar seus pertences.

Preparando-se para o clima e atividades extras

O clima no litoral catarinense pode ser surpreendente. Além disso, a região oferece muito mais do que apenas praias, com trilhas e passeios que exigem itens específicos.

Para o famoso vento sul e noites frescas

Mesmo no auge do verão, uma frente fria passageira ou o vento sul podem derrubar as temperaturas, especialmente à noite. Estar preparado evita desconforto.

  • Agasalho leve: Uma jaqueta corta-vento é perfeita, pois protege do vento sem esquentar demais. Um cardigã, moletom leve ou suéter fino também são excelentes opções.
  • Calça comprida: Um par de calças jeans ou de tecido mais encorpado é suficiente para garantir o conforto em noites mais frias ou em locais com ar-condicionado forte.

Para trilhas e passeios de barco

Se seu roteiro inclui explorar as trilhas da Praia do Rosa, visitar a Ilha do Campeche ou fazer um passeio de barco em Bombinhas, alguns itens são essenciais.

  • Calçado apropriado: Um tênis de caminhada ou um modelo esportivo com boa aderência é fundamental para a segurança nas trilhas.
  • Mochila pequena: Ideal para carregar água, lanche, protetor solar e outros itens essenciais durante os passeios.
  • Roupas de ginástica: Leggings, shorts de tactel e camisetas com proteção UV são mais confortáveis para atividades físicas.
  • Bolsa ou capa à prova d’água: Proteja seu celular e documentos da água durante os passeios de barco.

Itens de farmácia e outros essenciais

Além das roupas, alguns produtos e objetos são cruciais para garantir uma viagem tranquila e sem imprevistos. Monte uma nécessaire funcional e não se esqueça dos eletrônicos.

  • Proteção solar: Item não negociável. Leve protetor solar para o corpo e para o rosto com alto FPS, além de um protetor labial. Um pós-sol também pode ser útil.
  • Repelente de insetos: Essencial para o final da tarde na praia e indispensável para quem pretende fazer trilhas em meio à Mata Atlântica.
  • Kit de primeiros socorros: Inclua medicamentos de uso pessoal, analgésicos, antialérgicos, curativos e um antisséptico.
  • Eletrônicos: Carregador de celular, um carregador portátil (power bank) para não ficar sem bateria durante os passeios, fones de ouvido e adaptadores, se necessário.
  • Documentos e dinheiro: RG ou CNH, carteira do plano de saúde, cartões e uma quantia em dinheiro para pequenos gastos em locais que podem não aceitar cartão.

Com esta lista em mãos, sua mala para o litoral de Santa Catarina estará completa e versátil. O segredo é equilibrar as peças de verão com itens estratégicos para as variações climáticas e as diferentes atividades que o destino oferece. Agora, é só organizar tudo e se preparar para desfrutar de uma das costas mais bonitas do Brasil.

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