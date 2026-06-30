O que levar na mala para o litoral de SC: um checklist para o verão

Roupas de banho, itens para trilhas e o que vestir quando o vento sul chegar

Planejar uma viagem para o deslumbrante litoral de Santa Catarina é sinônimo de pensar em praias paradisíacas, cenários naturais e cidades vibrantes como Florianópolis e Balneário Camboriú. Para garantir que sua única preocupação seja aproveitar o sol e o mar, preparar a bagagem de forma inteligente é fundamental. Este guia oferece um checklist completo do que levar na mala para o verão em Santa Catarina, ajudando você a se preparar para o calor intenso, as atividades ao ar livre e até para a chegada inesperada do famoso vento sul.

Checklist essencial: roupas e acessórios para a praia

O foco principal da sua mala deve ser o conforto para os dias quentes e as idas à praia. Pense em peças leves, de secagem rápida e que possam ser combinadas entre si.

Roupas de banho: Leve pelo menos três conjuntos de biquínis, maiôs ou sungas. Assim, você sempre terá uma peça seca para vestir.

Leve pelo menos três conjuntos de biquínis, maiôs ou sungas. Assim, você sempre terá uma peça seca para vestir. Saídas de praia: Cangas, vestidos leves, saias longas e camisas de botão são ótimas opções para circular pela orla ou almoçar em um restaurante pé na areia.

Cangas, vestidos leves, saias longas e camisas de botão são ótimas opções para circular pela orla ou almoçar em um restaurante pé na areia. Roupas para o dia a dia: Inclua shorts, bermudas, camisetas de algodão, regatas e vestidos casuais. Tecidos como linho e viscose são ideais para o calor.

Inclua shorts, bermudas, camisetas de algodão, regatas e vestidos casuais. Tecidos como linho e viscose são ideais para o calor. Calçados: Chinelos e sandálias rasteirinhas são indispensáveis. Um par de tênis confortáveis é crucial para caminhadas e passeios mais longos.

Chinelos e sandálias rasteirinhas são indispensáveis. Um par de tênis confortáveis é crucial para caminhadas e passeios mais longos. Acessórios de proteção: Não se esqueça de chapéu ou boné, óculos de sol com proteção UV e uma bolsa de praia espaçosa para carregar seus pertences.

Preparando-se para o clima e atividades extras

O clima no litoral catarinense pode ser surpreendente. Além disso, a região oferece muito mais do que apenas praias, com trilhas e passeios que exigem itens específicos.

Para o famoso vento sul e noites frescas

Mesmo no auge do verão, uma frente fria passageira ou o vento sul podem derrubar as temperaturas, especialmente à noite. Estar preparado evita desconforto.

Agasalho leve: Uma jaqueta corta-vento é perfeita, pois protege do vento sem esquentar demais. Um cardigã, moletom leve ou suéter fino também são excelentes opções.

Uma jaqueta corta-vento é perfeita, pois protege do vento sem esquentar demais. Um cardigã, moletom leve ou suéter fino também são excelentes opções. Calça comprida: Um par de calças jeans ou de tecido mais encorpado é suficiente para garantir o conforto em noites mais frias ou em locais com ar-condicionado forte.

Para trilhas e passeios de barco

Se seu roteiro inclui explorar as trilhas da Praia do Rosa, visitar a Ilha do Campeche ou fazer um passeio de barco em Bombinhas, alguns itens são essenciais.

Calçado apropriado: Um tênis de caminhada ou um modelo esportivo com boa aderência é fundamental para a segurança nas trilhas.

Um tênis de caminhada ou um modelo esportivo com boa aderência é fundamental para a segurança nas trilhas. Mochila pequena: Ideal para carregar água, lanche, protetor solar e outros itens essenciais durante os passeios.

Ideal para carregar água, lanche, protetor solar e outros itens essenciais durante os passeios. Roupas de ginástica: Leggings, shorts de tactel e camisetas com proteção UV são mais confortáveis para atividades físicas.

Leggings, shorts de tactel e camisetas com proteção UV são mais confortáveis para atividades físicas. Bolsa ou capa à prova d’água: Proteja seu celular e documentos da água durante os passeios de barco.

Itens de farmácia e outros essenciais

Além das roupas, alguns produtos e objetos são cruciais para garantir uma viagem tranquila e sem imprevistos. Monte uma nécessaire funcional e não se esqueça dos eletrônicos.

Proteção solar: Item não negociável. Leve protetor solar para o corpo e para o rosto com alto FPS, além de um protetor labial. Um pós-sol também pode ser útil.

Item não negociável. Leve protetor solar para o corpo e para o rosto com alto FPS, além de um protetor labial. Um pós-sol também pode ser útil. Repelente de insetos: Essencial para o final da tarde na praia e indispensável para quem pretende fazer trilhas em meio à Mata Atlântica.

Essencial para o final da tarde na praia e indispensável para quem pretende fazer trilhas em meio à Mata Atlântica. Kit de primeiros socorros: Inclua medicamentos de uso pessoal, analgésicos, antialérgicos, curativos e um antisséptico.

Inclua medicamentos de uso pessoal, analgésicos, antialérgicos, curativos e um antisséptico. Eletrônicos: Carregador de celular, um carregador portátil (power bank) para não ficar sem bateria durante os passeios, fones de ouvido e adaptadores, se necessário.

Carregador de celular, um carregador portátil (power bank) para não ficar sem bateria durante os passeios, fones de ouvido e adaptadores, se necessário. Documentos e dinheiro: RG ou CNH, carteira do plano de saúde, cartões e uma quantia em dinheiro para pequenos gastos em locais que podem não aceitar cartão.

Com esta lista em mãos, sua mala para o litoral de Santa Catarina estará completa e versátil. O segredo é equilibrar as peças de verão com itens estratégicos para as variações climáticas e as diferentes atividades que o destino oferece. Agora, é só organizar tudo e se preparar para desfrutar de uma das costas mais bonitas do Brasil.