Bitcoin a US$ 200 mil em 2025? Banco britânico enxerga oportunidade para buscar lucros com criptomoedas em 2025; entenda

Standard Chartered prevê que a criptomoeda pode alcançar US$ 200 mil no próximo ano; veja quais criptomoedas podem se beneficiar caso a previsão se concretize

Imagem: Canva Pro banco britânico Standard Chartered prevê que o Bitcoin poderá dobrar novamente de valor



No início de dezembro, o Bitcoin atingiu sua máxima histórica, ultrapassando pela primeira vez a marca de US$ 100 mil, em meio à expectativa de que Donald Trump, presidente eleito nos Estados Unidos, adote políticas mais favoráveis ao setor. Para muitos especialistas, esse ciclo de alta já em andamento deve impulsionar ainda mais o mercado cripto.

E não é só a comunidade de investidores que aposta nesse avanço: o banco britânico Standard Chartered prevê que o Bitcoin poderá dobrar novamente de valor e alcançar a impressionante marca de US$ 200 mil até o fim de 2025. Com o principal ativo do mercado cripto cada vez mais valorizado, investidores passaram a buscar alternativas de alto potencial de ganho. Isso ocorre porque, quando o Bitcoin cresce, outras criptomoedas menores costumam disparar em proporções ainda mais relevantes.

É nesse cenário que entram as chamadas “alphacoins” – um termo cunhado pela Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do Brasil. Com preços ainda acessíveis, mas um potencial de multiplicação expressivo, essas moedas “alternativas” estão surfando na mesma onda de otimismo que impulsiona o BTC.

Segundo o especialista em criptoativos Valter Rebelo, uma combinação estratégica dessas alphacoins pode fazer o seu capital investido render até 100 vezes em apenas 9 meses – um retorno potencial de até 9.900%.

Alphacoins: o que são e por que elas se beneficiam do sucesso do Bitcoin?

Quando o Bitcoin sobe, ele costuma impulsionar todo o mercado de criptomoedas. Isso acontece porque, ao assumir o posto de “estrela principal” desse ecossistema, ele inevitavelmente desperta o interesse do público em geral. E é justamente nesse cenário que as alphacoins se destacam. Por terem preços mais baixos e um potencial de valorização mais agressivo, esses ativos alternativos tendem a responder com multiplicações ainda maiores quando o principal ativo do mercado entra em um ciclo de alta.

Para Valter Rebelo, a empolgação atual se intensificará em breve, graças a um gatilho específico previsto para o dia 18 de dezembro. Na última vez em que algo semelhante ocorreu, certas criptomoedas dispararam em poucos dias, recompensando quem se posicionou antes com retornos transformadores.

Como encontrar essas ‘joias escondidas’?

Descobrir a próxima grande oportunidade antes que ela se torne “mainstream” é o grande desafio do mercado cripto. Em 21/01/2021, por exemplo, a Empiricus recomendou a compra de Axie Infinity (AXS) no relatóio “O Token que dá jogo”, quando o ativo ainda era um nome praticamente desconhecido.

O resultado foi uma valorização de mais de 24.000%, transformando pequenos aportes em grandes fortunas, como você pode conferir abaixo:

R$ 500 puderam chegar a cerca de R$ 121 mil;

R$ 1.000 puderam render aproximadamente R$ 242 mil;

R$ 4.100 puderam ultrapassar a marca de R$ 1 milhão.

É importante lembrar que retornos passados não são garantia de retornos futuros. Portanto, é essencial começar a investir com cautela, usando apenas valores que não comprometam sua segurança financeira ou sua reserva de emergência. Além disso, casos como o da AXS não são comuns, mas demonstram o que é possível alcançar com pesquisa, análise e timing adequados. Identificar “joias escondidas” antes de sua explosão exige conhecimento aprofundado, análise criteriosa e uma equipe especializada.

Por isso, a Empiricus preparou uma carteira de alphacoins que, segundo Rebelo, podem entregar até 9.900% em 9 meses. Trata-se de uma seleção prática e embasada para quem não quer perder tempo caçando oportunidades às cegas.

Veja como acessar a carteira que pode render até 9.900% nos próximos meses

Ao contar com o conhecimento especializado da Empiricus, você tem a chance de explorar o universo cripto com mais confiança e clareza. A casa já demonstrou capacidade de identificar oportunidades lucrativas no passado, como aconteceu com o Ethereum em 2017 e a própria AXS em 2021.

Agora, com a nova carteira de alphacoins, surge o que a Empiricus chama de “última aposta”:

A chance de multiplicar seu capital investido em até 100 vezes, aproveitando o otimismo do mercado, o potencial do Bitcoin rumo aos US$ 200 mil e a inevitável corrida por criptos emergentes.

Se você está pronto para se posicionar antes de todo mundo e, quem sabe, entrar para um grupo seleto de milionários, a hora é agora.

