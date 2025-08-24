Bitcoin (BTC) está em perigo com a computação quântica? Empresa com potencial de até 1.400% pode ter a resposta

Entenda como uma companhia quase desconhecida no Brasil pode valorizar em até 15 vezes os investimentos em suas ações

Imagem: montagem no Canva Pro Na teoria, computador quântico avançado poderia reduzir drasticamente o tempo necessário para quebrar a criptografia do bitcoin



O bitcoin (BTC) tem bons motivos para ser chamado de “ouro digital”, e um dos principais é que, desde a sua criação em 2009, nunca houve um ataque hacker que afetasse a rede, que é uma das mais seguras do mundo. Uma possibilidade de mudança tem surgido no radar: o avanço da computação quântica pode colocar toda essa solidez em risco? Atualmente, esse tipo de computador não tem capacidade de quebrar a criptografia da principal criptomoeda.

Enquanto isso, ela recebe bilhões em investimentos e, assim, investidores podem encontrar boas oportunidades — principalmente em empresas novas ou praticamente desconhecidas pelas pessoas comuns.

Por que a computação quântica poderia hackear o bitcoin?

O bitcoin, assim como outras criptomoedas, se baseia em um sistema de criptografia responsável por proteger as chaves privadas e garantir a integridade das transações. Para quebrar esse sistema, seria necessário um poder de processamento milhares de vezes superior ao dos supercomputadores atuais.

E é justamente aí que entra a computação quântica: máquinas projetadas para realizar cálculos complexos em velocidade incomparável, utilizando qubits em vez de bits tradicionais. Na teoria, um computador quântico suficientemente avançado poderia reduzir drasticamente o tempo necessário para quebrar a criptografia do bitcoin — algo que, com a tecnologia atual, levaria bilhões de anos.

A computação quântica ainda não é uma ameaça ao bitcoin

Mas apesar do temor que o tema desperta, a realidade é que os computadores quânticos de hoje ainda não são capazes de hackear o bitcoin. O estágio atual dessa tecnologia é embrionário: existem protótipos em universidades e laboratórios de grandes empresas de tecnologia, mas nenhum deles tem escala ou estabilidade suficiente para representar uma ameaça real à rede.

Além disso, a própria comunidade cripto já discute formas de defesa. Existem pesquisas avançadas sobre algoritmos resistentes à computação quântica, capazes de substituir os atuais padrões de criptografia. Em outras palavras: mesmo que os computadores quânticos evoluam, o bitcoin e outras criptos poderão se adaptar para continuar seguras.

Ou seja, não é hora de pânico — mas sim de atenção. O que importa aqui é a revolução tecnológica em curso, que pode criar novas oportunidades de investimento muito antes de qualquer risco real para o bitcoin.

Empresa nova, pouco conhecida, e com potencial de até 1.400%

É nesse ponto que entra o novo relatório da IA Cash, série da Empiricus Research comandada pelo analista Enzo Pacheco. A equipe acaba de identificar uma empresa embrionária de computação quântica, praticamente desconhecida do grande público e com atuação direta no desenvolvimento dessa tecnologia que pode transformar o mundo nos próximos anos.

Essa companhia, ainda em estágio inicial, já mostrou sinais de força: chegou a disparar 400% em apenas seis dias e 1.000% em um mês*. Agora, segundo projeções da Empiricus, ela tem potencial para se valorizar em até 1.400% a partir de 27 de agosto, data em que um evento-chave deve servir de catalisador para os papéis.

IA Cash: uma carteira de investimentos com ativos para lá de valiosos

A IA Cash foi criada justamente para mapear ativos ainda “fora do radar”, mas que podem se tornar protagonistas de um novo ciclo de valorização. A carteira tem 90% de exposição em ações internacionais e 10% em criptomoedas, refletindo o equilíbrio entre projetos de tecnologia emergente e os ativos digitais mais consolidados.

Entre os destaques já recomendados pela série estão gigantes como Nvidia (+46,45% desde a entrada) e Dell (+35,40%), além de criptos como ethereum (+83,04%) e o próprio bitcoin (+34,83%). Desde o lançamento, em março de 2025, a carteira acumula +18,26% de valorização, superando índices como o S&P 500 (+9,72%) no mesmo período.

Esses números reforçam a credibilidade da metodologia da Empiricus, que alia análise fundamentalista, leitura de tendências globais e visão estratégica sobre a adoção de novas tecnologias.

Vale lembrar, entretanto, que retornos passados não são garantia de retornos futuros. Assim como os investimentos em renda variável envolvem riscos e podem gerar perdas, a natureza da computação quântica e do setor de tecnologia em estágio inicial implica volatilidade e movimentos bruscos de preço.

Mas, justamente por isso, as oportunidades podem ser exponenciais. Quem se antecipa a transformações históricas tem a chance de capturar multiplicações raras no mercado — algo que não acontece em investimentos tradicionais, de baixo risco e baixo retorno.

Veja a lista preferencial para conhecer a ação que pode subir até 1.400%

O acesso ao nome da empresa de computação quântica e a todos os detalhes da tese de investimento serão liberados no próximo relatório especial da IA Cash, em 27 de agosto. Para ter acesso, é preciso entrar na lista preferencial da série, disponibilizada no link abaixo. Você receberá em primeira mão o acesso à recomendação completa de Enzo Pacheco, com todos os argumentos que embasam a projeção de valorização de até 1.400%.

*Período das valorizações – 400% (12/12/24 – 18/12/24) e 1.000% (18/11/2024 – 18/12/2024).

