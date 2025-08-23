Ele vendia picolé e usou sistema de inteligência artificial com ganhos de até R$ 7 mil por mês para mudar de vida

Hoje, Fabrício Gonçalvez é especialista em operações na bolsa, além de milionário; segundo ele, toda pessoa comum pode buscar mais uma renda com o mesmo sistema

Imagem: divulgação/montagem no Canva Pro A estratégia de Fabrício Gonçalvez vem chamando a atenção de investidores



Fabrício Gonçalvez já trabalhou como vendedor de picolés, mas se tornou um especialista em operações na Bolsa de Valores. Foi assim que ele mudou completamente de vida — em um processo que levou anos para se concretizar. Esse tempo também foi importante para acumular longos períodos de prática e estudos no mercado de ações, que o fizeram chegar à estratégia para buscar renda extra. Agora, ela será compartilhada com outros investidores.

O sistema em questão se chama Triple A e funciona, basicamente, a partir da junção de três robôs de investimentos que buscam as melhores oportunidades dentro do mercado financeiro. A estratégia de Gonçalvez vem chamando a atenção de investidores após proporcionar lucros de, em média, até R$ 7 mil por mês a investidores sem qualquer experiência no mercado.

Só para você ter dimensão, esse é foi o ganho que um investidor conseguiu em apenas um dia de operação com a ajuda de alguma das inteligências artificiais.

É claro que nenhum ganho já ocorrido serve de garantia para retorno futuro – afinal, as operações em bolsa sempre incluem riscos.

Mas a verdade é que o ex-vendedor de picolé se cansou de viver com apenas um salário mínimo e decidiu, há 20 anos atrás, mudar sua vida financeira. E, como é possível ver, deu certo. Agora, Gonçalvez quer mostrar como outros brasileiros comuns também podem trilhar um caminho parecido usando essa mesma estratégia.

O caminho para se tornar um especialista em ações milionário: ‘Quando se nasce pobre, a margem para errar é mínima’

Antes de mudar de vida, Fabrício Gonçalvez tinha uma rotina árdua de trabalho como a maioria dos brasileiros. Ele vendia picolé no estádio do Goiás, time de futebol do estado de mesmo nome. Filho de pai caminhoneiro e mãe vendedora de salgados, Fabrício teve que lidar desde muito novo com as dificuldades financeiras vividas pelos pais. “Não havia espaço para sonhar”, conta o ex-ambulante.

Após muitos esforços, ele conseguiu um emprego CLT, mas mesmo assim, a vida não melhorou como esperava. A rotina era exaustiva e os sonhos de uma vida melhor pareciam cada vez mais distantes.

Foi então que o especialista percebeu que se quisesse realmente mudar de vida teria que seguir outro caminho: o dos investimentos. Há 20 anos, Gonçalvez decidiu estudar a fundo o mercado de ações, em especial a modalidade de day trade. E, claro, ele passou por muitos altos e baixos antes de ver seus sonhos se tornarem realidade. “Vieram noites sem dormir, erros dolorosos e a certeza de que, quando se nasce pobre, a margem para errar é mínima”, afirma o especialista.

Hoje, Fabrício explica que o caminho para seu sucesso só foi demorado e difícil porque ele era inexperiente e não tinha as ferramentas certas. Segundo ele, caso o Triple A já existisse em sua época, essa jornada poderia ter sido encurtada. Agora, após ter conquistado sua liberdade financeira e realizado a maior parte dos seus sonhos, a missão do especialista é ajudar outras pessoas a buscarem o mesmo sucesso.

Por isso, ele deve compartilhar em breve a estratégia que é fruto de anos de estudo e prática, e que pode ajudar outros investidores a identificar as melhores oportunidades durante operações no setor.

Como funciona o Triple A, sistema que busca ganhos em todos os momentos do mercado

Na prática, o Triple A é formado por três robôs — Adams, Ares e Alfa —, e cada um deles desempenha um papel fundamental na hora de buscar ganhos no mercado de day trade. Isso porque, enquanto Adams busca lucros durante a alta do mercado, o Ares opera durante a baixa e o Alfa ataca na lateralização do mercado, ou seja, quando a bolsa está parada.

É possível investir utilizando apenas uma dessas IAs — com o aconselhamento do Fabrício sobre o mais indicado para o período — e passar a operar com as outras à medida que o capital aumenta. Além disso, o sistema possui uma lógica própria em que existem quatro perfis de operação relacionados ao capital inicial investido e a utilização das ferramentas, conjunta ou não. Na tabela abaixo, é possível entender melhor o investimento inicial necessário e o possível retorno a partir dele:

É importante dizer que é possível começar com um aporte mínimo de R$ 3 mil, operando com um só robô até acumular o ganho potencial de R$ 21 mil para, então, investir operando no perfil 5, com os 3 robôs.

O próprio Fabrício Gonçalvez dará mais detalhes sobre a ferramenta em evento online e gratuito, no dia 25 de agosto Na segunda-feira, dia 25 de agosto, o especialista em mercado financeiro Fabrício Gonçalvez irá apresentar, em parceria com a Opt.me, mais detalhes sobre o sistema de investimentos em um evento online e gratuito.

A Opt.me é o braço de tecnologia em investimentos da Empiricus, uma das principais empresas do mercado financeiro brasileiro. Durante esse evento, os investidores interessados poderão compreender melhor o Triple A e saber como podem buscar lucros utilizando os três robôs. Para não perder essa oportunidade e ser avisado no dia do lançamento, basta se cadastrar no botão abaixo:

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.