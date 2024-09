Cashback de R$ 200 para investir em criptomoedas? Veja como receber aqui 

Em parceira com a Empiricus Research, a corretora de criptomoedas Bybit pode liberar R$ 200 para investidores a partir do dia 23 de setembro

(Imagem: Unsplash/Executium) Objetivo da ação é incentivar entusiastas de ativos digitais a se exporem na moeda do setor mais promissor do ano



A Bybit, uma das principais corretoras globais de criptomoedas, em parceria com a Empiricus, maior casa de análise financeira do país, poderá liberar um cashback de R$ 200 para investidores no mês de setembro. O objetivo da ação é incentivar entusiastas de ativos digitais a se exporem na moeda do setor mais promissor do ano, segundo a casa de análise: o de RWAs.

Os RWAs (Real World Assets), ou “Ativos do Mundo Real“, nada mais são do que tokens digitais respaldados por ativos da economia real, como imóveis, títulos do governo ou outros investimentos tangíveis.

Assim, diferente das criptomoedas tradicionais, cujo valor é determinado pelas redes descentralizadas e pela demanda do criptomercado, os RWAs são ancorados em valores do mundo real.

O setor já acumula US$ 6,45 bilhões em valor de mercado, de acordo com a Coin Gecko, mas pode chegar a US$ 20 trilhões até 2030, segundo projeções do Citibank.

Para Valter Rebelo, economista responsável pelas recomendações de criptomoedas na Empiricus, os RWAs são ativos com elevado potencial de retorno, especialmente para os próximos 12 meses. Para ter a chance de receber o cashback de R$ 200 a partir de 23/09 e investir no segmento cripto mais promissor da atualidade, o primeiro passo é registrar-se na pré-lista clicando nesse link. Dessa forma, você receberá mais informações gratuitas de como é possível ganhar esse dinheiro:

Quem comprou criptomoedas “RWA” já teve a chance de lucrar

Você pode até nunca ter ouvido falar do termo Real World Assets, mas se você acompanha o criptomercado, já deve ter escutado o nome de seu representante mais famoso: PENDLE. Tida por muitos como a “bola de vez” desse bull market, Pendle é um protocolo que permite a tokenização e negociação de rendimentos futuros dos ativos. De maneira mais didática, esse projeto permite o investimento em outros ativos digitais seguindo uma lógica similar a de uma renda fixa: garantindo uma previsibilidade de renda atrelada a uma taxa de juros.

É como se o token de Pendle fosse a ação de uma corretora, mas voltada para o mundo de ativos digitais.

Em apenas um ano, o token do projeto já entregou cerca de 368% de retorno para seus investidores, conforme dados da CoinMarketCap. E não foi só isso: Pendle chegou a explodir até 500% ainda em 2024, quando atingiu a sua máxima histórica, no dia 11 de abril.

Ou seja, quem investiu R$ 500 em janeiro e manteve o investimento até o período de alta, conseguiu transformar o valor em R$ 3.000 — em apenas 4 meses.

Veja só a performance de PENDLE no último ano:

Performance de Pendle (PENDLE) de setembro de 2023 a setembro de 2024 (+368%). Acesso em 09/09/2024. Fonte: CoinMarketCap. Retornos passados não garantem retornos futuros. Além disso, o investimento em ativos digitais envolve riscos.

E esse não é o único token RWA que vem entregando lucro para seus investidores:

Outro deles é o PAX Gold (PAXG), criptomoeda lastreada em ouro. Em um ano, a cripto rendeu +32% — o que, sim, é um retorno similar ao do ouro (XAU) e bem mais simbólico quando comparado ao de Pendle. No entanto, esse é um exemplo claro do benefício dos RWAs. Afinal, com esse ativo é possível se expor a todas as vantagens do ouro, só que sem as burocracias do investimento real (como a taxa de administração ou a necessidade de comprar um cofre).

Mas voltando às valorizações expressivas…

Vamos ao exemplo do token ONDO, do projeto Ondo Finance, o qual oferece vários fundos que permitem que pessoas do mundo inteiro consigam se expor a títulos do tesouro americano e depósitos bancários por meio de criptomoedas. Em 2024, ONDO já valorizou +280%. Mas quem comprou a moeda em janeiro, quando ela custava apenas US$ 0.21, e segurou até sua máxima de US$ 1.48 em junho, viu seu dinheiro se multiplicar por mais de 604%.

Um equivalente a R$ 1.000 se transformando em R$ 7.040 no período de 6 meses.

Mas esse número é “fichinha” perto do quanto Mantra (OM), outro “Ativo do Mundo Real”, entregou em 2024. Só neste ano, a plataforma de finanças descentralizadas respaldada por uma cesta de ativos do mundo real chegou a disparar +2.340%, saindo dos US$ 0,057 para a máxima de US$ 1.391 em apenas sete meses. Um valor capaz de transformar:

Um investimento de R$ 100 em R$ 2.440

Um investimento de R$ 500 em R$ 12.200

E um investimento de R$ 1000 em R$ 24.400

Retornos passados não são garantia de retornos futuros, é claro. Mas é devido a este enorme potencial de ganhos que a Bybit, em parceria com a Empiricus, está disposta a oferecer R$ 200 em lote de criptomoeda desse setor a partir do dia 23 de setembro. E quem topar participar dessa ação, também vai receber o acompanhamento do especialista no assunto, Valter Rebelo, juntamente com sua lista de criptomoedas indicadas.

Bônus de R$ 200: essa é a quarta vez que a Empiricus faz uma ação como essa

Não é a primeira vez que a maior casa de análise independente do Brasil se une a uma corretora para atrair novos investidores para o mercado de criptomoedas. Na verdade, é a quarta vez na história que uma campanha como essa é feita — e a Empiricus só fez isso anteriormente quando o momento era bom. Quer um exemplo?

No início de 2021 (ano de bull market), a casa de análise liberou R$ 100 em uma campanha para o investidor ter a chance de investir em criptomoedas. Além do dinheiro, ele também ganhava acesso às recomendações feitas pela Empiricus. E sabe o que aconteceu ao final daquele mesmo ano? O Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Polkadot (DOT) e diversas outras moedas recomendadas alcançaram suas máximas históricas — e encheram o bolso dos investidores com valorizações de até +60%, +4.000%, +9.441% e +562.5%, respectivamente.

Foram resultados expressivos — isso porque essas eram criptomoedas de setores que nem estavam “bombando” na época. Já quem investiu no token AXS, do segmento de gamecoins (esse sim era tido como o mais promissor da época) se deu ainda melhor. Indicado em janeiro de 2021 pela Empiricus, o ativo do jogo Axie Inifity entregou +28.000% de retorno em apenas 10 meses.

Para se ter uma ideia, esse foi um valor capaz de transformar R$ 100 em R$ 28.100. Ou seja, bastava ter investido R$ 3.500 no início do ano para terminá-lo com R$1.000.00 na conta. Quem ouviu a Empiricus e seguiu a recomendação de compra e venda de AXS naquela época, teve a chance de fazer fortuna. Veja alguns depoimentos abaixo:

Claro que retornos passados não garantem retornos futuros. Além disso, o investimento em criptomoedas envolve risco, pois estamos falando de ativos extremamente voláteis. No entanto, de acordo com Valter Rebelo, existem vários gatilhos de valorização que rodeiam tanto o setor de RWA, quanto o de criptomoedas no geral.

Veja alguns motivos que podem disparar o preço das criptomoedas RWA nos próximos 12 meses:

O interesse institucional em ativos RWA é cada dia maior

Exemplo disso é que a maior gestora de ativos do mundo decidiu criar um novo fundo de investimento tokenizado: o Blackrock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL). Nos primeiros 7 dias após a sua estreia, o fundo atraiu cerca de US$ 240 milhões.

Fed sinalizou que deve baixar o juros em breve

Juros mais baixos estimulam o apetite do mercado para investir em ativos de risco, e consequentemente, estimulam a performance do criptomercado como um todo.

Eleição dos Estados Unidos

Donald Trump prometeu apoiar o desenvolvimento das criptomoedas nos EUA caso seja eleito. Se isso acontecer, poderemos presenciar um rápido avanço da regulação de criptoativos no país — e isso pode tornar o mercado dos ativos digitais maior do que nunca.

É por isso que quanto mais cedo você se posicionar nesse mercado, maiores as suas chances de surfar lucros expressivos a longo prazo. Para participar da ação da Empiricus e da Bybit e ter a chance de receber o cashback de R$200 para investir em um dos setores criptos mais promissores da atualidade, basta clicar no botão abaixo e se inscrever gratuitamente na lista de interesse. Quem fez isso em 2021, se deu bem. Agora, você tem uma nova oportunidade de buscar retornos robustos com criptomoedas.

