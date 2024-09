Esses ‘códigos’ de 8 dígitos custam R$ 1 cada e podem gerar lucro de até R$ 100 mil

Iniciativa da Empiricus ensinará ao investidor sem muito dinheiro para começar como é possível lucrar com opções

Imagem: Canva Pro É possível obter lucros comprando opções que custam até centavos



Não se preocupe caso você nunca tenha investido na Bolsa de Valores antes. Isso não significa que você não faça parte do grupo de brasileiros aptos a começarem a busca por lucros de grande magnitude — na casa dos R$ 100 mil, para ser mais exato — já a partir de setembro de 2024. É isso que a Empiricus, maior casa de análise financeira independente do país, quer te provar. O caminho? Participar da nova turma de um treinamento já consagrado sobre investimento em opções.

Talvez você nunca tenha ouvido falar nesse tipo de investimento. Isso porque as opções ainda são pouco exploradas pelos investidores pessoa física no Brasil. No entanto, elas são capazes de gerar ganhos absurdos com investimentos iniciais bem baixos. Mas, então, por que as opções ainda não “decolaram”?

Acontece que esse é um tipo de investimento ainda rodeado de estigmas e de uma má fama que, na verdade, não condiz com a oportunidade de ganhos que oferece a qualquer investidor. Inclusive para quem não tem muito dinheiro para começar a investir na bolsa. Mas que, com as opções, têm a chance de buscar a multiplicação do patrimônio com operações simples e que não demandam grandes esforços.

É por isso que a Empiricus acaba de lançar o seu novo treinamento que tem um objetivo claro: ajudar você, investidor, a buscar seus primeiros 100 mil reais com opções que custam apenas 1 real (ou até menos). É isso mesmo. Comprando opções que custam até centavos, é possível obter lucros tão grandes que são capazes de fazer você gerar até 100 mil reais de patrimônio no curto prazo. E você pode saber como começar a investir dessa forma logo abaixo.

Imagine um investimento que já rendeu até 13.650% de lucro em apenas 10 dias

Não é exagero dizer que qualquer pessoa pode começar a investir em opções com pouco dinheiro na conta. Basta ter consciência dos riscos — afinal, estamos falando de um tipo de investimento — e de que nenhum ganho passado serve de garantia para lucros futuros. Abaixo, você pode ver alguns exemplos de brasileiros que investiram poucos reais, ou mesmo centavos, e puderam transformar suas vidas com o retorno que obtiveram em pouco tempo.

O relato acima é de um investidor comum que comprou 20 mil opções de Petrobras (PETRR18) que, à época, custavam 2 centavos cada. Isso significa que, no total, ele gastou 400 reais para investir nessas opções. Como você pode ver no print, o mesmo investidor viu esse dinheiro se transformar em 55 mil reais em apenas 10 dias. Foram 13.650% de lucro em pouco mais de uma semana, e investindo em opções que custavam apenas 2 centavos cada.

Agora veja esse outro relato. A Elayne é uma investidora brasileira que pôde multiplicar seu dinheiro investido em 17 vezes — ou 1.575%. Mesmo demorando para fazer a operação indicada, como ela diz no email, Elayne conseguiu vender por R$ 7,37 as opções que havia comprado por R$ 0,44 cada. Isso significa que ela pode ter transformado 500 reais, por exemplo, em até 8.375 reais. Ou 2 mil reais em um ganho total de 33.500 reais. E isso em poucos dias.

Afinal, como as opções funcionam na prática? Entenda

Mas, afinal, como é possível ganhar tanto dinheiro assim com um investimento tão barato? Para você entender como esses lucros são possíveis, é preciso entender o que são opções e como elas funcionam. Opções são um instrumento financeiro que dá ao investidor o direito de comprar ou vender uma ação, no futuro, por um determinado preço pré-estabelecido em contrato. Grosso modo, você supõe quanto uma ação estará custando daqui a um mês, por exemplo, e determina por quanto pretende comprar ou vender esse mesmo ativo naquele momento futuro. Assim, você lucra com a diferença entre o preço “real” do ativo, um mês depois, e o preço pré-determinado.

É claro que esse mercado inclui riscos — afinal, é impossível prever com exatidão os movimentos das ações e adivinhar o quanto elas estarão custando dentro de horas ou dias. No entanto, é justamente por topar correr riscos maiores que o do mercado comum de ações que, em troca, o investidor pode obter lucros exponencialmente maiores com as opções.

Você não precisa fazer todo esse processo sozinho

Fique tranquilo: você não vai precisar estudar o mercado por anos, e nem ficar o dia inteiro na frente do computador, para começar a buscar lucro com opções. Esse investimento fica muito mais fácil com a orientação de um especialista no assunto – um profissional que observa as movimentações do mercado há muito tempo e que, por isso, tem a capacidade de encontrar as maiores oportunidades de lucro “escondidas” nas opções.

Assim, você se torna capaz de medir o risco e retorno de cada operação e aprende a identificar aquelas que valem a pena para a sua estratégia de investimento. É aqui que entra a oportunidade que a Empiricus está disponibilizando para os brasileiros.

Como você pode buscar seus primeiros R$ 100 mil com ativos de R$ 1 a partir de setembro

Os dois exemplos de investidores que lucraram muito com opções que você viu, acima, têm uma coisa em comum: ambos foram alunos do treinamento em opções da Empiricus. A Empiricus disponibiliza, de tempos em tempos, novas turmas do seu treinamento voltado a pessoas comuns que desejam começar a buscar lucros, na Bolsa, com opções que custam cerca de 1 real. E a nova turma já está com as pré-inscrições abertas.

Com a ajuda dos especialistas da Empiricus, tudo o que você vai precisar fazer para começar a investir em opções será:

Acesso a um celular ou computador com internet;

Pouco dinheiro para começar;

E alguns minutos disponíveis para “copiar e colar” pequenos códigos na Bolsa.

É bem simples assim mesmo. Você receberá alguns códigos com 8 dígitos, uma vez por semana, e precisará apenas “copiar e colar” esses códigos na Bolsa. Esse é o modus operandi para que você busque seus primeiros 100 mil reais com opções seguindo as orientações de verdadeiros especialistas no assunto.

Lembrando sempre que as opções incluem riscos – e que você não deve comprometer uma grande parte do orçamento (nem aquela reserva de emergência). A nova turma do treinamento em opções da Empiricus Research será aberta no próximo dia 25 de setembro. Até lá, você já pode fazer a sua pré-inscrição aqui de graça e assistir ao tutorial gratuito que será liberado para você.

