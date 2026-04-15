Conheça o espaço de eventos do Terraço Notiê by Priceless

No topo do coração de São Paulo está o Aroo, o espaço de eventos do Terraço Notiê by Priceless. Com vista deslumbrante para o Theatro Municipal e seu entorno, a estrutura contempla áreas internas e externas oferecendo integração, ambientes versáteis e atmosfera com charme e personalidade. Instalado no último andar do histórico Shopping Light, o endereço combina arquitetura marcante, gastronomia e coquetelaria em uma das localizações mais emblemáticas de São Paulo.

A experiência é conduzida pela gastronomia do Terraço Notiê by Priceless, reinaugurado em 2025. Consagrado como o 14° melhor restaurante pelo Prêmio Paladar 2025, também acumula indicações no Guia Michelin e a 85ª posição no Latin America’s 50 Best Restaurants. Liderado pelo chef Onildo Rocha, seu catering leva identidade brasileira contemporânea a menus personalizados para cada ocasião. Já a coquetelaria é assinada por Ricardo Miyazaki, proprietário do The Punch Bar, que complementa o serviço com sofisticação.

Palco de experiências corporativas únicas, desde pequenas reuniões e treinamentos a ativações de marca e convenções, e também o cenário ideal para memoráveis celebrações sociais e culturais; o Aroo tem capacidade para atender até 550 pessoas e possui estacionamento no local com segurança.

Entre em contato e saiba mais informações sobre espaço, pacotes e formatos.

Whatsapp (11) 92129-1560

Endereço: Rua Formosa, 157 – Centro Histórico (acesso pelo estacionamento do Shopping Light).

Siga: @terraconotie e @aroo.eventos

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