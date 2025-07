Criptomoedas: Especialista ensina a buscar ganhos de até R$ 20 mil mesmo com bitcoin ‘caro’

Mesmo com o bitcoin em alta histórica, estratégia de Bernardo Pascowitch possibilita ganhos diários automáticos com criptomoedas e acessíveis a qualquer investidor

Imagem: Canva Pro Segundo especialista em criptomoedas, ainda vale a pena investir em bitcoin e outras criptos



Na última segunda-feira (14), o bitcoin (BTC) conquistou sua nova máxima histórica. De acordo com o portal CoinMarketCap, a maior criptomoeda do mundo registrou US$ 123 mil — em reais, isso equivale a cerca de R$ 676 mil. O rali do bitcoin é atribuído ao otimismo do início da “Crypto Week”, semana em que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vota em uma série de propostas que podem instaurar uma regulação favorável para os ativos digitais.

O clima de euforia contagia a maioria dos ativos digitais, que acompanharam a alta da moeda. Nesse cenário, quem já tinha BTC e outras criptos na carteira, provavelmente está colocando dinheiro no bolso. Já aqueles que não compraram antes, podem estar se perguntando:

Ainda dá tempo de lucrar com cripto ou é tarde demais?

Para Bernardo Pascowitch, CEO do Yubb Invest, trader e especialista em criptomoedas, ainda vale a pena investir em bitcoin e outras criptos. Inclusive, mesmo com a alta dos preços, é possível buscar até R$ 20 mil com criptoativos com a estratégia adequada – e começando com apenas R$ 1 mil. Quer saber como? Leia abaixo:

Como buscar até R$ 20 mil com bitcoin (BTC) e outras criptomoedas

Antes de tudo, é preciso saber que existem várias maneiras de se investir em cripto. A mais tradicional delas trata-se do buy and hold, estratégia a longo prazo em que o investidor deve comprar o ativo na baixa e esperar que ele se valorize com o tempo. Quem optar por esse método e comprar a criptomoeda hoje, por exemplo, ainda pode ter a chance de lucrar?

Sim. Segundo Pascowitch, além da característica deflacionária da criptomoeda, a adoção do BTC ainda é incipiente, ou seja, há um grande potencial de crescimento daqui para frente. Mas é preciso ter paciência. Afinal, é impossível saber quando o bitcoin vai atingir novas máximas. Pode ser amanhã, daqui a um mês, ou daqui a dois anos…

E quem quiser lucrar com criptomoedas no curto prazo?

Para aqueles de perfil imediatista, a abordagem ideal é o trading de criptomoedas. Isto é, a negociação de ativos no curto prazo, de forma a buscar ganhos com a volatilidade de preços. Nesse cenário, tanto faz o preço do bitcoin: é possível surfar retornos robustos na baixa ou na alta do mercado.

É aqui que entra a estratégia de Pascowitch. Para se ter ideia, com ela, o especialista lucrou 1.147% operando criptomoedas entre abril e junho deste ano. E baseado nessa metodologia, ele está lançando o Block Mirror: seu primeiro copy trade de criptoativos, que busca transformar R$ 1 mil em até R$ 20 mil.

Com a ferramenta, qualquer brasileiro pode usufruir do trading de ativos digitais, replicando todas as operações do especialista de forma automática. Para conhecer a tecnologia mais a fundo e saber como testá-la, basta fazer seu cadastro gratuito pelo botão abaixo. Assim, mais informações serão enviadas para você.

Entenda o potencial de retorno do Block Mirror

Na estratégia de Pascowitch, sua meta inicial é transformar R$ 1 mil em até R$ 20 mil no período de 4 meses. Como? Reinvestindo os lucros das operações, considerando uma performance-alvo de 2,61% ao dia — número que representa apenas metade do que o especialista já entregou no mercado cripto (foram 1.147% de lucro entre abril e junho de 2025).

Depois disso, com os R$ 20 mil acumulados, o foco da estratégia passa a ser buscar uma renda passiva. Com a mesma performance de 2,61% ao dia, o Block Mirror mira um rendimento de R$ 15.660 por mês — como se você tivesse conquistado um “salário passivo” usando apenas o capital que acumulou na fase anterior.

Bernardo resume assim: “eu opero e o Block Mirror copia. Se eu repetir metade do que já fiz, dá pra buscar transformar R$ 1 mil em até R$ 20 mil… E depois viver com uma renda automática de até R$ 15.660 por mês.” É claro que retornos passados não garantem retornos futuros. Além disso, o investimento em ativos digitais, especialmente quando se trata de trading, envolve um alto risco.

Por isso, o investidor que adota essa estratégia deve colocar um dinheiro que não lhe faça tanta falta em casos de perdas. Por outro lado, um aporte de R$ 1 mil já é suficiente para buscar surfar multiplicações de até 20 vezes — independentemente do sobe e desce do bitcoin. Para saber como liberar seu acesso ao Block Mirror, basta clicar aqui:

*Com base na performance entre 12/04/2025 – 21/06/2025. Lucro de 1.147,08% no período de backtest.

