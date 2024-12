Criptomoedas: última aposta da Empiricus tem upside potencial de até 9.900% em 270 dias

Veja como acessar a lista de criptomoedas; cadastre-se

Imagem: Canva Pro *** NÃO USAR CONTEUDO PATROCINADO****



Se há pouco tempo o mercado de criptomoedas não era levado a sério pelos investidores mais tradicionais, novembro de 2024 definitivamente mostrou que esse segmento não é brincadeira. Caso você, investidor, tenha se interessado recentemente pelo setor de ativos digitais, muito provavelmente deve ter sido pela disparada do Bitcoin, que bateu sua máxima histórica e ultrapassou a casa dos US$ 100 mil. No ano de 2024, a criptomoeda mais famosa do mundo acumula uma valorização de mais de 140%, segundo dados da plataforma CoinGecko.

Pois é, uma valorização dessas não é para qualquer ativo. E, diante desse mercado de alta generalizada, eu arrisco um palpite: você deve estar agora procurando o próximo “pote de ouro” dentro do mercado cripto que possa multiplicar seu patrimônio tal qual o Bitcoin já fez um dia. Estou certa? Pois bem, saiba que alguns brasileiros não apenas procuraram este “pote de ouro” dentro do segmento, como acreditam que já o encontraram.

VEJA COMO ACESSAR LISTA DE CRIPTOMOEDAS QUE PODEM SE VALORIZAR ATÉ 100 VEZES EM 9 MESES

Investidora lucrou R$ 450 mil em 12 dias com disparada do mercado cripto

Um desses sortudos foi a investidora Rafaela, que em outubro investiu, por recomendação da Empiricus Research*, em uma criptomoeda desconhecida que “ninguém dava nada” e que valia em torno de US$ 5. Após 12 dias, a moeda que antes custava US$ 5 passou a valer US$ 73,12. Ou seja, teve uma valorização de 1.303% em menos de um mês.

Para você ter dimensão do que isso representa, investidores que escolheram acreditar na moeda e investiram R$ 500 puderam obter um retorno de até R$ 7.015 no período. Já quem apostou o dobro (R$ 1 mil) pôde ver seu investimento se transformando em até R$ 14.030. Tudo isso em um prazo de menos de duas semanas. Veja com os seus próprios olhos o depoimento da Rafaela e de outros brasileiros que seguiram a recomendação da casa:

A ‘ÚLTIMA APOSTA’ DA EMPIRICUS: LISTA DE CRIPTOMOEDAS QUE PODEM VALORIZAR ATÉ 100 VEZES

É claro que ganhos passados não servem de garantia para resultados futuros — afinal, criptomoedas incluem riscos. Mas a grande diferença entre esses brasileiros e outros investidores, que ainda estão na busca por descobrir qual a criptomoeda da vez, é que eles tiveram uma ajuda profissional. Nessa temporada de alta generalizada no setor de cripto, virou comum ver vídeos e mais vídeos na internet de “gurus” de investimentos falando X, Y, Z de criptomoedas que podem explodir dentro do setor – em redes sociais como o TikTok, então, nem se fala.

Acontece que as moedas com chances de surfar uma grande valorização neste momento, além de desconhecidas, possuem fundamentos que só ficam em evidência quando são vistas por alguém que entende do assunto. Ah, e eu não sei se já te contaram, mas ninguém mais fica rico investindo pouco dinheiro em Bitcoin. Dificilmente essa criptomoeda irá surfar novas valorizações na casa dos 1.000% ou 10.000%, por exemplo.

Os ativos que podem surfar com maior profundidade o “bull market” de cripto, como é conhecido esse mercado de alta, são conhecidos como alphacoins: criptomoedas baratas, mas com um elevado potencial de valorização. Diferentemente de outras criptos, elas são moedas com teses sólidas, ou seja, o ativo tem chances de se valorizar porque há coerência, um projeto forte por trás dele.

Nesses casos, existe uma assimetria forte entre risco e retorno para o investidor. Na prática, se de 10 investimentos, só 1 “vingar”, o potencial é tão alto que pode compensar o prejuízo de todas as outras apostas e gerar um lucro exponencial.

ACESSE 12 CRIPTOMOEDAS BARATAS COM POTENCIAL DE VALORIZAÇÃO DE ATÉ 100 VEZES

A última aposta da Empiricus: uma carteira recheada de alphacoins

Existem muitos fatores que cimentam a confiança de especialistas do mercado de que esse movimento de lucros exponenciais tende a continuar em 2025. Vale lembrar que a equipe de especialistas de criptoativos da Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do Brasil, desde o começo do ano vem alertando os investidores sobre a “janela de oportunidade” que se formou em 2024.

Se no início de 2024, o setor observou o halving do Bitcoin, evento que alavanca o preço da criptomoeda, agora os investidores podem vislumbrar em um futuro não tão distante o mercado de cripto mais forte e cheio de oportunidades. Segundo Valter Rebelo, head de ativos digitais da Empiricus, o Bitcoin deve alcançar o patamar dos US$ 150 mil no próximo ano.

E por que o especialista acredita nisso? Simples. Existe uma série de fatores favoráveis ao setor nesse momento que podem elevar ainda mais os ativos que estão dentro dele, principalmente moedas pequenas, cheias de potencial e baratas.

Algum desses fatores são:

A entrada de investidores institucionais no setor;

O ciclo de expansão da liquidez global; e

O interesse da maior economia do mundo, os EUA, nas criptomoedas a partir do governo de Donald Trump.

Por acompanhar de perto o mundo dos ativos digitais e ter conhecimento abundante sobre criptomoedas, o head da casa de análise decidiu fazer sua última aposta de 2024. Rebelo montou uma carteira com 12 criptomoedas, da categoria das alphacoins, que têm o potencial de valorizar até 9.900% em apenas 9 meses. Isso é o mesmo que poder multiplicar o seu dinheiro investido em até 100 vezes no período.

O especialista em criptoativos irá revelar mais detalhes de como os investidores podem acessar essa lista e investir com relativamente pouco dinheiro em moedas que podem mudar suas vidas financeiras. Para se cadastrar e ser avisado no dia em que Rebelo liberar as informações, é muito simples e rápido: basta clicar no botão abaixo ou neste link aqui.

CADASTRE-SE: CRIPTOMOEDAS QUE PODEM VALORIZAR SEU PATRIMÔNIO INVESTIDO EM ATÉ 9.900%