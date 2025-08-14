Goiano desenvolve ferramenta que pode render até R$ 392,90 por operação no day trade

Paulinho Lima apresenta o JUST Automático, robô que replica a estratégia responsável por gerar, em média, R$ 392,80 por operação nos testes iniciais

Divulgação A partir do dia 18 de agosto, o Just Automático será liberado para o público geral



Se há uma característica que define quem se torna referência no mercado financeiro, é a resiliência. Grandes conquistas quase sempre carregam a história de alguém que transformou desafios e adversidades em oportunidades de crescimento. Longe de serem “gênios” ou possuírem talentos inatingíveis, essas pessoas combinaram ousadia, coragem e discernimento para, simplesmente, arregaçar as mangas e agir.

Um ótimo exemplo de resiliência é o do trader goiano Paulinho Lima. Talvez você já tenha ouvido falar no seu método JUST, que ele mesmo criou depois de ganhar consistência nos lucros com o day trade. Se você é trader, sabe o quanto é importante ter um operacional consistente que atinja o seu objetivo: gerar riqueza. O que mais chama atenção no método desenvolvido pelo trader goiano é a sua alta margem de lucro e gestão de risco calibrada.

E o que isso quer dizer? Enquanto a maioria dos traders focam em volume de operações, o método JUST consiste em realizar menos trades, porém mirando operações assimétricas com alta probabilidade de lucros. Com um stop curto e um alvo longo, o método é capaz de sair no gain mesmo errando a maioria das operações.

E quais são os resultados deste operacional? Bom, imagine ter uma média de R$ 392,80 por cada trade executado entre 01/01/2025 e 01/08/2025 de 2025, no período de testes. Esse número é fruto de mais de uma década de muito trabalho e do desenvolvimento da estratégia de Paulinho Lima.

E agora, em parceria com a Opt.me, frente de tecnologia de investimentos da Empiricus Research, o trader está lançando pela primeira vez o JUST Automático: um robô de alta tecnologia que opera para você de forma 100% automática, utilizando o método JUST. Para conhecer o robô de forma gratuita, é preciso preencher um formulário de interesse. Para isso, basta clicar no botão abaixo e se cadastrar:

PREENCHA O FORMULÁRIO DE INTERESSE PARA CONHECER O JUST AUTOMÁTICO

De vendedor de pneus a trader estrategista: conheça a história de Paulinho Lima

Antes mesmo de completar seus 18 anos, Paulinho já fazia negócios vendendo pneus em Goiânia. Em um dia memorável, ganhou R$ 10 mil em um consórcio que fez com seus amigos — naquela época, era uma quantia e tanto. Sem saber ainda o que fazer com esse dinheiro, viajou para São Paulo para se aprofundar no ramo dos pneus. Durante a viagem, seu olhar cruzou com a capa de um livro que dizia: “Investir ou Não Investir?”, de Alexander Elder. Ele comprou. O livro era sobre Trade.

Ironia do destino? Não sabemos. O fato é que o goiano se interessou pelo assunto e, desde então, começou sua busca incessante por conhecimento. Iniciou sua carreira de trader no mercado de opções, pois tinha pouco capital e a possibilidade de lucros era mais assimétrica. Depois de perder todo seu dinheiro devido a sua inexperiência, anos mais tarde, foi o mercado de dólar e índice futuro que ganhou o coração — e o bolso — do jovem goiano.

Aos poucos, sua confiança aumentou — sua conta bancária também — conquistando ganhos consistentes acima de R$ 20 mil por mês. Seus resultados e sua excelência o fizeram criar o próprio método, chamado de JUST. Basicamente, o método consiste em identificar distorções no preço do ativo, calculando seu “preço justo”, em relação ao fechamento do dia anterior.

Mais tarde, com a validação do método e a popularidade nas redes sociais, surge a Traders House, uma das principais escolas de day trade do país, hoje com mais de 5 mil alunos. Com objetivo de ampliar o acesso ao mercado financeiro, Paulinho Lima se prepara para lançar um dos projetos mais importantes da sua carreira, o JUST Automático.

QUERO TESTAR O JUST AUTOMÁTICO

Saiba como testar o JUST Automático e ter a chance de lucrar no day trade

A partir do dia 18 de agosto, o Just Automático será liberado para o público geral. Quem deseja replicar de forma 100% automática o método Just, criado por Paulinho Lima, que já gerou uma média de R$ 392,80 por trade na sua fase de testes no primeiro semestre deste ano, deverá fazer seu cadastro gratuito.

É claro que nenhum lucro em renda variável é garantido. Retornos passados não garantem lucros futuros. Por isso, o recomendado é fazer aportes de modo consciente, sem que isso comprometa o orçamento de sua família. Como o próprio Paulinho, você deve começar com pouco, ‘molhando os pés na água’ para se familiarizar com o mercado. Ao contrário do trader, você não precisa aprender a ler gráficos e se debruçar sobre livros de day trade.

Com o Just Automático, tudo o que você precisa fazer para ter a chance de lucrar com o mercado financeiro — fundamentado em um método consistente e validado — é investir uma parte do seu dinheiro, apertar um botão e ir viver sua vida da forma como quiser. Para saber como testar a ferramenta assim que ela for lançada, você deve preencher o formulário de interesse, clicando no botão abaixo:

CADASTRO GRATUITO: QUERO BUSCAR LUCROS NO MERCADO FINANCEIRO DE MANEIRA AUTOMÁTICA COM O JUST

*Resultados obtidos no período de testes do robô, entre 01/01/2025 e 01/08/2025.

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.