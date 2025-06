Empiricus anuncia reunião exclusiva sobre 6 ações que podem disparar em breve; veja como participar

A equipe de análise da Empiricus Research detectou 6 ações de potencial explosivo; reunião com mais detalhes acontecerá de maneira remota

Imagem: Canva Pro Se as previsões dos fundadores da Empiricus se confirmarem, a bolsa pode passar por valorizações impressionantes



Três acontecimentos raros que estão no radar neste momento têm potencial para impulsionar os preços de seis ações da bolsa brasileira. A chegada de novos recursos do exterior, a expectativa de encerramento do ciclo de juros elevados e possíveis mudanças no cenário político em 2026 criam um ambiente favorável para ativos locais — e podem gerar ganhos relevantes para quem souber se posicionar. Essa é, pelo menos, a visão de Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden, sócios-fundadores da Empiricus Research, empresa de análise do grupo BTG Pactual.

Os especialistas da casa de análise alertam, inclusive, que os primeiros sinais dessa conjuntura já têm surtido efeito na bolsa brasileira. No dia 20 de maio, por exemplo, o Ibovespa — índice responsável por medir o desempenho das ações negociadas na B3 — bateu recorde e superou sua máxima histórica ao atingir a casa dos 140 mil pontos. E a expectativa é de que o índice vá ainda mais longe esse ano. Dá só uma olhada na capa do portal de finanças do E-Investidor:

Se as previsões dos fundadores da Empiricus se confirmarem, a bolsa pode passar por valorizações impressionantes. Não à toa, Miranda e Amstalden resolveram realizar uma reunião privada com um grupo restrito de investidores para revelar as ações listadas na B3 que podem se destacar, em termos de valorização, nos próximos meses. E o melhor: qualquer brasileiro comum interessado em acessar a carteira terá essa oportunidade.

[PRÉ-CADASTRO GRATUITO] EU QUERO PARTICIPAR DA REUNIÃO PRIVADA DA EMPIRICUS

Conheça a tese por trás desses 6 ativos

Um dos principais argumentos que alimentam a confiança dos analistas da Empiricus sobre a valorização na carteira de ativos brasileiros é a entrada de dinheiro estrangeiro no país. Nos últimos meses, a crescente incerteza global em relação ao dólar, ocasionada por fatores externos como a política tarifária agressiva de Donald Trump, iniciou um movimento de saída de investidores dos EUA para o Brasil.

Os investimentos diretos de estrangeiros no Brasil registraram ingresso líquido de US$ 21 bilhões nos primeiros cinco meses do ano. Além disso, na visão de Felipe Miranda, estrategista-chefe e co-fundador da Empiricus Research, o mundo passou por 15 anos de uma sobrecompra de dólar. Agora, a tendência natural é que esse excesso seja corrigido. Na prática, o dinheiro deve voltar para os mercados emergentes, beneficiando a América Latina e, principalmente, o Brasil.

VEJA COMO BUSCAR LUCROS COM GRUPO DE 6 AÇÕES BRASILEIRAS

Outro fator que alicerça a convicção dos especialistas e que pode impulsionar os ativos brasileiros é o fim do ciclo de alta da Selic. O relatório Focus, que projeta a expectativa dos agentes de mercado, prevê que a Selic termine 2025 em 14,75% ao ano e comece 2026 a 12,50% a.a. Mas alguns analistas acreditam que esse afrouxamento monetário pode começar antes mesmo de o ano acabar. Com a expectativa de queda da Selic, os ativos de riscos voltam a performar melhor, uma vez que:

Renda fixa perde atratividade frente à bolsa;

Ocorre um re-rating , em que o valor estimado das ações precisa ser maior;

O custo da dívida das empresas, normalmente atrelados à Selic, cai – o que aumenta o lucro das companhias .

SAIBA COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PRIVADA DA EMPIRICUS AQUI

E por último, mas não menos importante, também entra nessa conta o rumo político que o Brasil pode tomar em 2026. A crise fiscal vivida pelo governo Lula e a deterioração da sua avaliação política têm animado o mercado financeiro quanto à possibilidade de que candidatos mais liberais, com agenda mais “pró-mercado”, assumam a presidência.

Na visão dos agentes financeiros, essa mudança no pêndulo político poderia estimular ainda mais a bolsa brasileira, uma vez que uma agenda econômica mais austera, com foco na redução de gastos e aumento das receitas, poderia ser assumida e assim agradar ao mercado. Acho que já deu para perceber que estamos falando aqui de uma janela de oportunidade que pode ser extremamente lucrativa para quem souber aproveitar.

Não à toa, se antes a pergunta dos agentes financeiros era quando a bolsa brasileira vai decolar, agora, o principal enigma é: onde investir para lucrar com a virada do Ibovespa?

ENTENDA COMO INVESTIR NA BOLSA AGORA

Ações selecionadas podem decolar em breve

Antes que você saia investindo em qualquer coisa, eu preciso te falar uma coisa: a “aposta” dos fundadores da Empiricus Research não é em qualquer categoria de investimento. Na verdade, existe uma categoria de ações em específico que pode se beneficiar profundamente de todo esse movimento que falei agora pouco. Eu estou falando das microcaps.

As microcaps são empresas nanicas, listadas dentro da bolsa, que possuem grande sensibilidade ao cenário doméstico e que, por isso, costumam performar bem acima do próprio Ibovespa. Só para você ter dimensão, enquanto no acumulado deste ano o Ibovespa valorizou 14,50%, o ETF SMAL11 — que replica o Índice Small Cap (SMLL) da B3 — acumula uma valorização de 29,55%.

VEJA AGORA COMO ACESSAR AS 6 SMALL CAPS DE MAIOR POTENCIAL

Na opinião de Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden, estamos entrando em uma verdadeira temporada Microcap. A última foi há 25 anos e gerou valorizações de até 100.000% para investidores brasileiros. Claro, é importante dizer que retornos passados não são garantias de retornos futuros. Contudo, sinais da economia e do cenário doméstico mostram que esse período tem tudo para se repetir mais uma vez em breve.

Segundo os sócios-fundadores da Empiricus, a reunião privada que vai revelar 6 ativos que podem se destacar na B3 nos próximos meses é uma grande oportunidade para os investidores. Para saber como participar, clique no botão abaixo e demonstre seu interesse gratuitamente:

EU QUERO APROVEITAR ESSA OPORTUNIDADE E PARTICIPAR DA REUNIÃO PRIVADA