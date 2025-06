Magalu (MGLU3) rendeu 91.304% em 5 anos; agora, analista aponta 6 ações que podem seguir o mesmo caminho

Magazine Luiza (MGLU3) é um dos maiores exemplos de multiplicação da bolsa; agora, analista revela lista de ações com potencial de crescimento explosivo a partir de 2025

Quem acreditou no potencial da Magazine Luiza (MGLU3) alguns anos atrás, conseguiu transformar um pequeno investimento em uma verdadeira fortuna. Entre 2015 e 2020, quando a companhia ainda era considerada uma small cap no mercado (isto é, quando tinha um valor de mercado de até R$ 2 bilhões), as ações da varejista dispararam incríveis 91.304%.

Dessa forma, quem investiu cerca de R$ 1.500 na companhia durante esse período teve a chance de multiplicar seu patrimônio e se tornar milionário. Hoje, os papéis da Magazine Luiza (MGLU3) já são bem conhecidos pelos investidores. Além disso, ela já não é mais considerada uma small cap e, portanto, não dá para esperar que ela entregue a mesma valorização do passado.

Por outro lado, ainda existem na bolsa brasileira algumas “joias escondidas”. Isto é, ações pouco conhecidas, com potencial de se tornarem a “próxima Magalu”. Na visão de Felipe Miranda, CEO e estrategista chefe da Empiricus Research, um movimento visto apenas há 20 anos está prestes a acontecer novamente. E nesse cenário, 6 microcaps podem entregar retornos acima das expectativas.

Combinação de fatores indicam que esta é uma boa hora para investir em pequenas empresas na bolsa

Após um período de instabilidade no mercado financeiro nacional, Felipe Miranda sinaliza que este pode ser o momento ideal para voltar a investir na bolsa brasileira. Segundo ele, três fatores principais indicam um ambiente positivo para ações, entre eles:

Expectativa de redução da taxa de juros no Brasil;

Maior apetite de risco , impulsionado pelas projeções econômicas mais otimistas;

Possível aumento do fluxo de capital estrangeiro para mercados emergentes, como o Brasil.

Embora retornos passados não sejam garantia de retornos futuros, de acordo com o analista, o alinhamento desses três fatores indica que há uma nova janela de oportunidades na bolsa que ele está chamando de “temporada de microcaps”. Segundo ele, a última vez que isso aconteceu foi há 20 anos e quem estava posicionado nas ações certas teve a chance de multiplicar o patrimônio.

Nesse contexto, Miranda aponta que as ações microcaps tendem a ganhar tração nos próximos meses. Esses ativos correspondem a empresas com baixo valor de mercado, muitas vezes iniciantes cuja capacidade de crescimento é alta. Nesse sentido, o estrategista-chefe da Empiricus aponta que setores estratégicos ligados à inovação e empresas em nichos de mercado com alta resiliência, devem ser o foco dos investidores atentos às próximas grandes oportunidades.

É justamente nesses segmentos que podem surgir as “novas Magazine Luiza (MGLU3)”. Para ser mais específico, o Felipe Miranda aposta em 6 ações que, na sua visão, são capazes de entregar retornos expressivos. Nas estimativas da Empiricus, algumas dessas ações podem até dobrar de valor na próxima “temporada de microcaps”.

Saiba quais são as microcaps com chances de disparar nos próximos meses

Sabemos que retornos passados não são garantias de retornos futuros. Entretanto, fatores cruciais indicam que uma nova “Temporada Microcap” pode acontecer muito em breve. Assim, o investidor que deseja ter a oportunidade de investir na próxima Magazine Luiza (MGLU3) precisa estar preparado.

Pensando nisso, no dia 16 de junho, às 19h, Felipe Miranda fará uma transmissão online e gratuita para apresentar a sua estratégia para investir em microcaps. Durante o evento, o CEO da Empiricus vai explicar mais detalhes da sua tese de investimentos e indicar o passo a passo para ter acesso a lista de 6 microcaps com potencial para dobrar de valor nos próximos 18 meses. Para participar da transmissão, basta clicar no botão abaixo e reservar a sua vaga gratuitamente.

