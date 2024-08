‘Esse é o momento certo para um tiro curto no mercado de criptomoedas’, diz economista; ganhos podem chegar a até R$ 100 mil até o fim do ano

Especialista recomenda investir em algumas criptomoedas pouco conhecidas para buscar ganhos impressionantes em meses

Traxer/Unsplash Mercado de criptomoedas é capaz de gerar lucros de R$ 100 mil reais até o fim do ano



Quanto tempo é necessário deixar seu dinheiro investido para buscar um retorno de até R$ 100 mil? Um ano? Dois? Nada disso. Quatro meses. A meta é audaciosa, mas completamente possível, segundo o economista brasileiro responsável por divulgá-la Brasil afora. Valter Rebelo é formado em economia pelo Insper e atua como especialista em criptomoedas na maior casa de análise independente do Brasil. Recentemente, Valter detectou uma janela de oportunidade nesse mercado capaz de gerar lucros de R$ 100 mil reais até o fim do ano.

“Em agosto, o mercado de moedas digitais vai abrir uma janela de oportunidade única. Vai ser o momento ideal para que você possa investir pouco dinheiro e buscar R$ 100 mil ou mais, já no curto prazo, em até 4 meses.”, afirmou o economista. Na verdade, a meta de Valter Rebelo é até bem “pé no chão”, considerando o potencial do mercado de ativos digitais. No passado, uma única recomendação da equipe do economista foi capaz de transformar R$ 3.500 em até R$ 1 milhão em 10 meses.

Mas, considerando que resultados passados não são garantia de lucros futuros, Valter Rebelo analisou o mercado e fez projeções específicas para este momento em especial. A conclusão é que os lucros possíveis no momento são menores, mas podem ocorrer em um intervalo de tempo mais curto. E isso, é claro, acaba sendo uma vantagem se você tem metas que deseja tirar do papel no curto prazo. Uma viagem especial, ou um carro novo, por exemplo. Tudo isso pode estar ao seu alcance até dezembro.

Gatilhos podem ser acionados no mercado de criptomoedas até o fim de 2024

Segundo Valter Rebelo, esse movimento positivo pode ser impulsionado por alguns gatilhos. A equipe de jornalistas do Grupo Empiricus cobriu o tema e fez um vídeo explicando os possíveis rumos do mercado de criptomoedas, a partir das projeções do economista Valter Rebelo. Você pode conferir abaixo:

Confira o que diz o economista Valter Rebelo

Valter Rebelo também se pronunciará sobre suas projeções em uma transmissão gratuita no dia 26 de agosto. O especialista vem acompanhando o mercado durante os últimos meses, em busca das melhores oportunidades de investimento para aproveitar esse momento de “tiro curto”.

O objetivo é montar uma lista com as criptomoedas de maior potencial para investir agora. No dia 26, Valter vai falar mais sobre as moedas escolhidas e vai liberar a lista para alguns investidores. Para assistir, basta colocar seu nome na lista de interessados e aguardar. Você será avisado por email no dia da transmissão.

Lembre-se, essa é uma chance que não se vê todos os dias. Para buscar lucros impressionantes, é preciso comprar e vender na hora certa – e é possível que a última janela de oportunidade esteja prestes a se fechar. Para não correr o risco de deixar uma possibilidade de lucros como essa passar, clique no botão abaixo e se inscreva na lista de interessados. É 100% gratuito.

