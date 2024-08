Profissão que fez sucesso nos anos 1970 pode te ajudar a buscar renda extra de R$ 5 mil mensais em média e sem sair de casa; entenda como

Ferramenta que auxilia na busca de renda extra será lançada neste mês em parceria com a Empiricus; veja como se inscrever

Freepik Há traders que já geraram ganhos de R$ 24 mil mensais com a ferramenta Gradiente Linear



Nos dias de hoje, muito se fala de como fazer a tecnologia trabalhar ao nosso favor de alguma forma, visto que a maior parte da população está “cronicamente online” (ou, pelo menos, tem acesso instantâneo à internet sob demanda) sem receber muito em troca por isso. Estão se tornando cada vez mais comuns as discussões sobre como utilizar essas ferramentas para obter retornos financeiros.

Mas e se eu te disser que uma profissão criada no século 19, e popularizada nos anos 1970 na era pré-internet, te dá a chance de buscar uma renda extra de, em média, R$ 238,09 diários em 2024? Para se buscar uma renda extra, não são necessárias estratégias tecnológicas mirabolantes e difíceis de entender. O “básico bem feito”, que já era executado pela geração dos seus pais (ou até avós, a depender da faixa etária do leitor) muito antes da internet ainda pode ser uma boa alternativa.

Combine a profissão do passado com as facilidades atuais

A diferença é que, desde sua criação até o fim do século passado, essa profissão não era acessível a todos. Mas agora, ela pode ser somada aos veículos do século 21 para democratizar o acesso da população. Qualquer brasileiro com acesso à internet (e às estratégias corretas) pode usar essa profissão do passado a seu favor, e buscar uma renda extra de, em média, R$ 5 mil mensais.

O método do qual estamos falando é o day trade. Sim, isso mesmo. A prática do day trading tem ganhado muito mais evidência nos últimos anos, geralmente associada a “pseudo-mentores” da internet que trazem promessas e métodos duvidosos atrelados ao nome. Mas é uma profissão que já existe há cerca de 150 anos, se popularizou na década de 1970 e, quando bem executada, de fato ajuda o trader a buscar excelentes retornos com a bolsa de valores. Atualmente, muita gente pode fazer day trade “de qualquer jeito”, sem estratégia, e acabar não obtendo resultados satisfatórios.

O day trade é uma atividade que envolve riscos, assim como qualquer outra atividade do mercado financeiro. Para atingirmos a “boa execução” que citamos anteriormente, e buscarmos os melhores resultados possíveis, é fundamental usar as estratégias corretas. E é justamente por isso que a orientação profissional se faz necessária nesses casos. Se você está em busca de começar a operar com as ferramentas corretas e com orientação profissional, chegou a sua vez de aprender.

Ferramenta brasileira pode usar o day trade ao seu favor

Para que você aprenda definitivamente a usar o day trade tradicional ao seu favor, sem discursos apelativos, um empresário brasileiro com anos de experiência no mercado financeiro preparou uma ferramenta para iniciantes na área. A ferramenta, chamada de “Gradiente Linear”, será apresentada em parceria com a Empiricus Research, maior casa de análise financeira independente do Brasil.

O objetivo é apresentar a ferramenta para que o investidor iniciante dê os primeiros passos no day trade, busque os primeiros lucros médios e, futuramente, faça com que os lucros cresçam exponencialmente. Há traders que já geraram ganhos de R$ 24 mil mensais com a ferramenta Gradiente Linear. Isso porque já possuem a experiência necessária e aprenderam a aplicar o método corretamente.

É sempre importante ressaltar que retornos passados não são garantia de retornos futuros, e day trade é uma atividade de risco. O investidor precisa estar disposto a assumir cada vez mais riscos se quiser perseguir lucros robustos. Mas, como para tudo há um começo, conhecer o Gradiente Linear no seu próprio tempo, sem pressa, pode ser a resposta para o que você procura.

Você pode obter seu acesso ao Gradiente Linear desde já

No dia 28 de agosto, a equipe de Valério Klug, idealizador da ferramenta, juntamente com a Empiricus Research, mostrará como você pode ter acesso ao Gradiente Linear. Mas você já pode se inscrever na lista de interessados desde já, para receber em primeira mão todas as informações sobre a ferramenta e ter uma introdução exclusiva no assunto. Tudo o que você precisa para conhecer a ferramenta é se inscrever neste link, ou clicar no botão abaixo.

