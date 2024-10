Lançamentos da Cooperativa Vinícola Garibaldi chegam com a marca do pioneirismo

Produtos mostram vocação da marca para criar rótulos inéditos e alinhados a tendências de consumo

Divulgação/Vinícola Garibaldi Garibaldi VG Palava é resultado de um intenso trabalho de pesquisa desenvolvido em vinhedo experimental



Como frequentemente está acostumada a fazer, a Cooperativa Vinícola Garibaldi disponibiliza ao mercado, a cada ano, produtos que chegam com a marca do pioneirismo. Em 2024 não está sendo diferente: dos três lançamentos apresentados até agora, dois são inéditos no país, reforçando seu apreço pela inovação — como comprovam os vanguardistas espumantes biodinâmicos e o Prosecco Rosé. A marca gaúcha, estabelecida desde 1931 em Garibaldi, na Serra Gaúcha, lançou o primeiro vinho elaborado no Brasil com a uva vinífera Palava. Também registrou o primeiro espumante Prosecco Zero Álcool produzido por aqui. A lista de novidades inclui, ainda, o conhecido vinho Tannat — que, por sinal, igualmente chega apresentando particularidades aos apreciadores da bebida.

O portfólio da companhia, que conta com mais de 80 produtos, ganha agora a adição de um vinho premium único. O Garibaldi VG Palava é resultado de um intenso trabalho de pesquisa desenvolvido no vinhedo experimental mantido pela vinícola, onde cultiva mais de 60 variedades a fim de identificar as mais adaptáveis ao terroir local.

A uva que origina esse vinho branco, cujo destaque está em seu intenso potencial aromático, vem da República Tcheca. Os aromas exibem notas que remetem a frutas de caroço, como pêssego e nectarina, além de um pouco de rosas. “É um vinho de boa acidez e, consequentemente, bom frescor, o que é fundamental para os vinhos brancos. Apresenta retrogosto intenso, e os mesmos aromas que sentimos no nariz se manifestam em boca após a degustação, com boa persistência”, destaca o enólogo da casa Ricardo Morari. O VG Palava passa por um processo de elaboração sem contato com madeira, apresentando coloração amarelo palha e paladar elegante e refrescante. À mesa, harmoniza com pratos marcantes, que utilizam especiarias como curry na elaboração, além de pratos agridoces e frutos do mar.

Fazendo companhia ao Palava em seu ineditismo está o espumante Garibaldi Prosecco Zero Álcool. Primeira do gênero no país, essa bebida é elaborada a partir do suco da uva homônima, com o gás carbônico sendo adicionado lentamente, em autoclave (tanque de inox), já que não passa pelo processo de fermentação — motivo pelo qual resulta numa bebida desprovida de álcool. “Isso permite que ele tenha borbulhas muito próximas às de um espumante em que o gás carbônico é incorporado naturalmente pela fermentação”, comenta Morari. A bebida atende a um público apreciador de bebidas mais leves ou sem álcool, especialmente impulsionado pela Geração Z. Os aromas são de notas cítricas, como lima e limão, além de um delicado toque floral. Em boca, se destaca a leveza e harmonia entre acidez e açúcares, enquanto visualmente apresenta coloração amarelo palha com reflexos esverdeados e borbulhas finas. Para harmonizar, a indicação é pratos leves, como peixes, frutos do mar e carnes magras.

Outra surpresa na taça é o Garibaldi VG Tannat. Mais um vinho a fazer parte da família destinada aos produtos premium da marca, o varietal de grande identificação o Uruguai mostra a conhecida intensidade que o caracteriza sob uma particularidade. O vinho é elaborado com uvas de dois terroirs gaúchos, a Serra e a Campanha. “É uma mescla dos dois, com taninos fortes, mas domados”, comenta Morari.

O Garibaldi VG Tannat, que teve uma produção de apenas 21 mil garrafas, tem cor rubi intensa e um perfil aromático com notas de especiarias, couro e madeira, resultado de seu estágio de 10 meses em carvalho alternativo francês e americano (aduelas). Para harmonizar, a dica são carnes vermelhas assadas, carnes de caça, massas e risotos mais encorpados, além de queijos maturados.

