‘Na alegria ou na tristeza’: até quando o bitcoin cai essa ferramenta que opera criptomoedas pode lucrar

Ganhar dinheiro com a oscilação do bitcoin (BTC), seja em momentos de alta ou de baixa, continua sendo um desafio restrito a poucos investidores. Considerada uma das classes de ativos mais voláteis do mercado financeiro, as criptomoedas exigem preparo emocional e conhecimento técnico para quem busca operar no curto prazo.

Se você observar a performance do bitcoin, já deve ter notado que, apesar da criptomoeda ter um histórico de alta ao longo dos últimos 15 anos, o ativo não sobe em linha reta. Veja:

Para os mais experientes, essa volatilidade já é bem conhecida. Para os mais novatos, pode causar calafrios. No entanto, até os mais experts podem “tremer na base” quando a criptomoeda cai — nesse cenário, muitos preferem até ficar de fora do mercado. Por outro lado, há traders que conseguem extrair lucros rápidos em cenários de queda do BTC, encarando qualquer movimento como oportunidade.

Esse é o caso de Bernardo Pascowitch — trader experiente e criador de ferramentas importantes para os investidores. Se você é velho de guerra, já deve ter entrado no Yubb Invest para comparar rentabilidades de diferentes ativos. Após se tornar o trader mais rentável do Brasil, capturando um lucro de 1.147% em dois meses*, Bernardo decidiu criar um novo sistema para auxiliar os investidores brasileiros de criptomoedas.

Trata-se de uma ferramenta capaz de copiar as suas operações, buscando lucros seja na alta ou na baixa do criptomercado. O nome da ferramenta é Block Mirror. O sistema é capaz de espelhar as operações de Pascowitch diretamente na sua conta, sem que você precise fazer absolutamente nada operacional.

O objetivo de seu novo projeto é gerar até R$ 20 mil, começando com um aporte de apenas R$ 1 mil. Para mais informações, é só tocar no botão abaixo e se cadastrar gratuitamente.

Veja como foi possível alcançar lucros de 511% na alta e 425% na queda do BTC

Quando o assunto é operações de curto prazo, a volatilidade é nossa aliada. Mas não se engane. Não é qualquer profissional que tem essa habilidade de lucrar tanto na alta, como na baixa do ativo. Bernardo Pascowitch não se tornou o trader mais rentável da atualidade à toa. Nos últimos meses, ele aproveitou 2 cenários diferentes: uma pernada intensa de alta do BTC, e um movimento de queda menos acentuada. Veja:

Entre 12 de abril e 21 de junho deste ano, Pascowitch obteve lucro total de 1.147,08% no período.

Foram 511% de lucro durante o período de alta, e outros 425% na baixa. E não para por aí…

Para atingir seu marco histórico, ele operou um total de 36 criptomoedas diferentes. Resultado: de 36 ativos, ele lucrou com 35 deles. O único “prejuízo” foi de 0,09% em uma das moedas da lista. É exatamente com base nessa metodologia que ele está lançando seu novo copy trade — o Block Mirror —, com o objetivo de transformar R$ 1 mil parados em sua conta em até R$ 20 mil.

Importante: multiplicar seu dinheiro por 20x é apenas a primeira fase do projeto. A segunda fase consiste em usar esse dinheiro para gerar uma espécie de ‘salário’ de até R$ 15.660 por mês. Com um detalhe: sem a necessidade de gastar um minuto para buscar esses lucros.

E se você acha impossível buscar até R$ 20 mil começando com R$ 1 mil por meio da negociação de criptomoedas, saiba que essa meta de retorno considera uma performance média de 2,61% ao dia — ou seja, apenas metade do retorno obtido pelo trader entre abril até junho deste ano.

É claro que isso não tira o fato de que não há garantia de lucros no mercado financeiro. Retornos passados não garantem ganhos futuros, e o investimento em ativos digitais envolve risco. Por isso, o ideal é investir apenas uma quantia que não faça falta em casos de perdas.

Cadastre-se para testar o Block Mirror quando ele for lançado no dia 22 de julho

A partir do dia 22 de julho, Bernardo Pascowitch vai lançar o Block Mirror em parceria com a Opt.me, braço de tecnologia da Empiricus, a maior casa de análise independente do Brasil.

Se você quiser ter a chance de lucrar com criptomoedas sem se preocupar com a alta e baixa do mercado, basta clicar no botão abaixo e preencher o formulário de interesse em testar o Block Mirror. Você não paga absolutamente nada por isso:

*Com base na performance entre 12/04/2025 – 21/06/2025. Lucro de 1.147,08% no período de backtest.

