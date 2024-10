‘Não compre Bitcoin hoje’: especialista sugere que outra criptomoeda mais promissora pode saltar até 30.000% em 10 meses; entenda

Especialista em ativos digitais recomenda que investidores se posicionem em criptomoeda recém-lançada e com potencial de valorização promissor; veja qual

Canva Se você busca retornos exponenciais em um curto período de tempo, talvez investir apenas em BTC não seja a melhor estratégia



Não compre Bitcoin (BTC) hoje. Essa é a recomendação de Valter Rebelo, especialista em ativos digitais, para os investidores de criptomoedas agora. O motivo é simples: ele acaba de identificar uma criptomoeda recém-lançada e promissora, que pode fazer um investimento de R$ 3.500 se transformar em até R$ 1 milhão em 10 meses. Não entenda mal… Se você investe em criptoativos, o Bitcoin deve sim fazer parte do seu portfólio. Afinal, estamos falando da maior criptomoeda do mundo. No entanto, se você busca retornos exponenciais em um curto período de tempo, talvez investir apenas em BTC não seja a melhor estratégia.

Isso porque a probabilidade de o Bitcoin ter uma valorização significativa o suficiente para fazer você mudar de patamar financeiro é cada vez menor. Devido ao valor de mercado que atingiu, dificilmente poderíamos ver o BTC ter uma valorização de 30.000% em menos de um ano, por exemplo.

Mas, por outro lado, com outras criptomoedas menores e bem menos conhecidas, isso é totalmente possível. Esse é o caso da criptomoeda que Valter está mirando agora. Para ele, ela tem potencial de valorizar até 30.000% em 10 meses, transformando um investimento de:

R$ 100 em até R$ 30 mil ;

R$ 1 mil em até R$ 300 mil ; e

R$ 3.500 em até R$ 1 milhão .

A razão para que o especialista esteja tão convicto é que isso já aconteceu antes. Uma criptomoeda com características bastante semelhantes teve, no passado, o mesmo potencial lucrativo. Refiro-me à AXS (Axie Infinity), criptomoeda recomendada pela Empiricus, casa de análise na qual Valter atua, em janeiro de 2021*.

Nesta época, a AXS custava poucos centavos de dólar. Para ser exata, ela valia cerca de US$ 0,54 em 1º de janeiro daquele ano. Porém, devido aos fundamentos, a casa de análise viu espaço para que ela valesse mais. Assim, a Empiricus recomendou a compra aos investidores, enxergando que R$ 3.500 investidos poderiam se tornar até R$ 1 milhão ainda naquele ano.

Felizmente, a equipe de análise estava certa. Após 10 meses, em 6 de novembro, a AXS já estava sendo cotada a US$ 165,37. O mesmo que um salto de 30.524% em menos de um ano. O que possibilitou que muitas pessoas comuns se tornassem milionárias. Mas se você não foi um dos felizardos que seguiu a recomendação nesta época, não desanime. Embora lucros passados não garantam retornos futuros, Valter acredita que a nova criptomoeda que identificou tem potencial muito semelhante ao da AXS.

“Em 2021, viemos a público e indicamos AXS, que fez R$ 3.500 virarem R$ 1 milhão em 10 meses. Agora, eu encontrei a próxima moeda com o mesmo potencial” – Valter Rebelo, especialista em criptoativos

Em outras palavras, se em 2021 você deixou passar a oportunidade de poder acumular um patrimônio milionário, agora você tem uma nova chance.

Ela já disparou +50% em 1 dia, mas ainda pode multiplicar por até 300 vezes o seu patrimônio

E se você pensa que uma valorização de 30.000% é uma meta muito ousada e que dificilmente pode acontecer, saiba que a criptomoeda em questão já proporcionou lucros bem interessantes aos seus investidores no mês de setembro. Para você ter uma ideia, apenas entre os dias 17 e 18 do mês anterior, a criptomoeda teve um salto de 53,5%, segundo dados da CoinGecko. Enquanto isso, durante todo o mês de setembro, o Bitcoin valorizou “apenas” 14,4%.

Mas isso pode ser apenas o começo de algo muito mais expressivo, de acordo com Valter Rebelo. Afinal, de acordo com as suas projeções, é possível que essa criptomoeda tenha um upside de até 300 vezes. Se levarmos em consideração que essa é uma criptomoeda nova, recém-chegada no mercado, pouquíssimo conhecida e que negocia a apenas US$ 7,00, isso é completamente possível. E essa não é apenas a opinião de Valter Rebelo.

Outros investidores ao redor do mundo, e não só no Brasil, já estão de olho nesta nova criptomoeda. Há quem especule que essa seja a “nova altcoin para milionários”. Veja:

Mas Valter destaca que, antes de recomendá-la aos investidores interessados, precisa apurar mais informações sobre seu funcionamento. Por essa razão, ele está embarcando para Hong Kong a fim de participar de um importante evento anual de criptoativos da Chainlink, o Chainlink SmartCon:

Além de participar do evento como speaker, Valter pretende aproveitar a oportunidade para obter mais informações sobre a criptomoeda em que está mirando agora. E, então, no dia 28 de outubro, ele reunirá os investidores interessados para trazer todos os detalhes sobre esse projeto. A ideia é que Valter faça, diretamente de Hong Kong, uma transmissão para falar com todos os interessados. E a boa notícia é que essa transmissão será gratuita. Para participar, basta reservar a sua vaga clicando no link abaixo:

Transmissão online vai dar acesso ao nome da criptomoeda que pode valorizar até 30.000% em 10 meses; participe

Se tudo o que eu lhe disse acima faz sentido para você, então sugiro que reserve a sua vaga na transmissão online e gratuita que Valter Rebelo fará no dia 28 de outubro. Nessa data, você poderá conhecer a criptomoeda que, segundo o especialista, pode fazer um investimento de R$ 3.500 se tornarem até R$ 1 milhão em 10 meses. O equivalente a uma valorização de até 30.000% em menos de um ano.

E pode ficar despreocupado, pois a participação nesta transmissão é realmente 100% gratuita. Você não vai precisar pagar nada e nem se comprometer de nenhuma forma com a casa de análise para poder assistir à transmissão completa. Portanto, sugiro que você se cadastre e garanta a sua vaga para poder acessar a criptomoeda que Valter Rebelo irá recomendar aos investidores interessados após participar do evento para o qual foi convidado em Hong Kong:

*Relatório: “O token que dá jogo”, publicado em 21 de janeiro de 2021 pela Empiricus Research.