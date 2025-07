Post de Elon Musk faz PNUT disparar — descubra as próximas memecoins que podem valorizar 100x

Divulgação Quem souber se posicionar nas pré-vendas certas pode transformar esse momento em multiplicação de capital real



O mercado cripto voltou a ferver — e o motivo, como de costume, atende por um nome só: Elon Musk. Bastou o bilionário fazer um post provocativo envolvendo o esquilo Peanut e a infame “lista de Epstein” para a memecoin PNUT explodir em preço e volume. Mas por trás do hype está um sinal claro: o jogo das memecoins está mais forte do que nunca. E quem souber se posicionar nas pré-vendas certas, pode transformar esse momento em multiplicação de capital real — antes que o mercado inteiro perceba.

O relógio está correndo. E neste artigo, você vai descobrir os próximos 3 tokens que podem surfar essa onda — e como entrar neles antes do estouro.

As próximas memecoins prontas para explodir — e como entrar antes

Se PNUT já foi, o que vem agora? A resposta está nas pré-vendas mais quentes do momento, que combinam narrativa forte, comunidade engajada e potencial real de multiplicação.

E a boa notícia: você ainda pode entrar em todas elas. A seguir, listamos as 3 memecoins em pré-venda com maior potencial de valorização — e como garantir sua posição em cada uma.

TOKEN6900 — A memecoin proibida que virou obsessão Bitcoin Hyper ($HYPER) — DeFi, staking e NFTs direto na blockchain do BTC SNORTER ($SNORT) — O bot sniper de trading que virou memecoin

PNUT dispara após tuíte de Elon Musk — e isso é só o começo

Na tarde do dia 8 de julho, Elon Musk publicou o seguinte (horário de Brasília):

“Eles prenderam (e mataram) o Peanut, mas não tentaram apresentar acusações contra ninguém da lista de Epstein. O governo está profundamente quebrado.”

Em minutos, o token PNUT — uma memecoin baseada na rede Solana, sem utilidade nem conexão direta com Musk — disparou mais de 10%, com volume saltando de US$ 65 milhões para US$ 214 milhões em menos de 24h. E tudo isso por causa de uma menção cultural, sem qualquer anúncio oficial.

O que isso mostra?

Que narrativas e timing valem mais do que fundamentos técnicos quando o assunto são memecoins. E que o mercado está faminto por ativos com apelo viral, polêmico ou que surfem tendências fortes.

Mas aqui está o ponto chave: Quem compra depois do hype, chega tarde. Os maiores multiplicadores estão sempre nas pré-vendas — quando os tokens ainda estão baratos, fora dos radares e com potencial bruto de explosão.

1. TOKEN6900 — A memecoin proibida que virou obsessão

Se você acha que já viu de tudo em memecoins, prepare-se. O TOKEN6900 é a definição perfeita de hype proibido: um token com narrativa adulta, provocativa e completamente fora dos padrões — e que, por isso mesmo, vem conquistando uma comunidade feroz.

Baseado em cultura NSFW, humor ácido e linguagem desafiadora, o TOKEN6900 está quebrando as regras do “politicamente correto” — e justamente por isso, virou objeto de desejo entre os caçadores de tendências.

Por que todo mundo está de olho nesse token?

Identidade visual NSFW + narrativa de censura = apelo explosivo.

Já arrecadou mais de US$ 297 mil em pré-venda, com hype orgânico e crescente.

Apoiado por criadores de conteúdo e comunidades “underground”.

Ideal para quem busca aquele “pump sujo” que só memecoins ousadas oferecem.

No universo das criptos, o proibido vende — e o TOKEN6900 está se posicionando como o ativo mais insano (e rentável) de 2025.

>>> Entre agora na pré-venda do TOKEN6900 <<<

2. Bitcoin Hyper ($HYPER) — DeFi, staking e NFTs direto na blockchain do BTC

Você já imaginou unir a segurança do Bitcoin com a inovação do DeFi, NFTs e staking?

Pois é exatamente isso que o Bitcoin Hyper ($HYPER) está entregando.

Trata-se da primeira Layer-2 funcional da rede Bitcoin, construída sobre o padrão BRC-20 — e com um objetivo ousado: levar aplicações descentralizadas para dentro do BTC.

Em outras palavras: é como se o Ethereum encontrasse o Bitcoin — e o resultado é explosivo.

Diferenciais do projeto:

Já arrecadou mais de US$ 2,24 milhões em pré-venda, com demanda crescente a cada fase.

Permite staking com retornos de até 372% ao ano.

Roadmap inclui marketplace de NFTs, launchpad e dApps.

Segurança do Bitcoin com funcionalidades de Ethereum.

Em plena alta do BTC, projetos que expandem sua utilidade tendem a disparar. E o $HYPER pode ser a maior explosão dessa narrativa.

>>> Garanta seu Bitcoin Hyper agora <<<

3. SNORTER ($SNORT) — O bot sniper de trading que virou memecoin

O SNORTER é mais do que um nome engraçado. É uma ferramenta real de negociação automatizada no Telegram que virou memecoin — e que já atraiu mais de US$ 1,68 milhão arrecadados na pré-venda.

Na prática, o token representa um bot sniper que permite comprar tokens recém-lançados de forma ultra rápida, sem sair do Telegram.

Ideal para quem quer agilidade, simplicidade e proteção contra golpes como rug pulls.

Diferenciais do SNORTER:

Operação em múltiplas blockchains: Solana, Ethereum, BNB, Polygon e Base.

Taxa de sucesso acima de 85% em negociações rápidas.

Interface integrada 100% ao Telegram.

Apelo de memecoin + utilidade prática.

O SNORTER é aquele raro caso de token que mistura viralidade, tecnologia e comunidade ativa — e a pré-venda ainda está aberta.

>>> Acesse agora a pré-venda do SNORTER <<<

Conclusão: Quem chega antes, lucra mais!

O caso do PNUT mostrou de novo: no mundo cripto, o timing é tudo! TOKEN6900, Bitcoin Hyper e SNORTER ainda estão em pré-venda — e essa pode ser a última chance de entrar antes do mercado acordar.

Você já sabe: o mercado cripto não espera por ninguém. Hoje foi o PNUT que disparou com um simples post do Elon Musk. Amanhã, pode ser qualquer uma dessas memecoins que ainda estão em pré-venda — e você tem a chance de entrar antes da explosão de 1000x ou até mais.

Não espere o hype chegar. Quando os fóruns, as redes e os influencers começarem a falar, os preços já terão subido.

TOKEN6900, Bitcoin Hyper e SNORTER têm tudo: narrativas fortes, comunidades engajadas, modelos virais, pré-vendas ativas, e preço ainda acessível

Este é um conteúdo patrocinado e não reflete necessariamente a opinião da Jovem Pan.