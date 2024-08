Veja as criptomoedas baratas que estão a ponto de decolar para buscar meta de R$ 100 mil até o final do ano 

Lista de moedas tem potencial de colocar R$ 100 mil na sua conta até o dia 31 de dezembro; confira recomendações

Pixabay Algumas moedas menores têm maior potencial de retorno e preços mais acessíveis que o Bitcoin



Você lembra que o Bitcoin (BTC) desabou na primeira semana de agosto, quando o mercado global se desesperou com a ideia de uma possível recessão na economia norte-americana? Pois é. E quando o Bitcoin cai, as criptomoedas além dele (chamadas altcoins) tendem a seguir o mesmo movimento.Afinal, conforme explica Valter Rebelo, head de Ativos Digitais da Empiricus Research, o Bitcoin é o “guia” do mercado cripto. Dessa forma, não existe cenário em que o BTC performe mal e altcoins performem bem — pelo menos não de maneira sustentável.

No entanto, isso não significa que as altcoins acompanhem a retomada do Bitcoin na mesma velocidade que ele. Por exemplo, o BTC chegou a atingir os US$ 49.781 no dia 5 de agosto, mas conseguiu retomar o patamar dos US$ 60 mil em apenas três dias. Enquanto isso, até hoje, muitas altcoins ainda não se recuperaram do “crash” do início de agosto. É por isso que Valter Rebelo enxergou uma janela de oportunidade para reforçar posição em altcoins de bons projetos e com elevado potencial de retorno. Pensando nisso, ele lançou uma meta: buscar R$ 100 mil nos próximos 4 meses com altcoins recomendadas que entraram em promoção. Saiba mais sobre elas a seguir:

As altcoins são conhecidas pela sua capacidade de entregar ganhos expressivos até mesmo para aqueles que investem pouco dinheiro. Afinal, estamos falando de moedas menores, de maior potencial de retorno e com preços mais acessíveis que o Bitcoin — razões pelas quais Valter Rebelo adotou as melhores altcoins em sua meta de buscar R$ 100 mil até o final do ano.

A estratégia por trás dessa meta é simples: comprar criptos por um preço menor que o que elas podem alcançar nos próximos meses. E a boa notícia é que várias delas “estão em promoção”. Para se ter uma ideia, o token da Ethereum (ETH) chegou a apresentar 15% de “desconto” comparado com o seu valor no dia 1 de agosto. Além dele, outras moedas recomendadas por Valter Rebelo registraram queda de 8%, 15% e até 25% considerando sua performance no último mês (veja como acessar lista de moedas aqui).

É por isso que se você ainda não tem boas altcoins no portfólio, vale a pena fazer compras parciais, de acordo com o especialista da Empiricus. Mas claro, usando apenas a parcela do seu dinheiro que não lhe fará tanta falta. Afinal, apesar do seu retorno explosivo, altcoins são ativos voláteis que apresentam uma dose maior de risco. Ao mesmo tempo, quem as têm no portfólio, também tem a chance de lucrar uma bolada:

Quem escutou a Empiricus e investiu nas altcoins recomendadas teve a chance de lucrar

No último ciclo de bull market, finalizado em 2021, quem ouviu a equipe de análise de criptomoedas da Empiricus e apostou nas indicações da casa de análise teve a chance de lucrar. Um exemplo foi o ativo AXS, recomendado em janeiro daquele ano. O token do projeto Axie Infinity entregou +28.000% de retorno para aqueles que seguiram o alerta de compra e mantiveram o investimento durante todo o período de alta.

Sendo assim, ele foi capaz de transformar R$ 100 em R$28.100 em apenas 10 meses. E era necessário ter investido apenas R$ 3.500 para acumular R$1.000.00 no mesmo período. Já imaginou? Veja alguns depoimentos dos felizardos que surfaram a valorização exponencial de AXS:

Outro exemplo mais recente foi a recomendação da cripto Solana (SOL), em 26 de outubro de 2023 no relatório “Os três ingredientes para um bull market excepcional”. O ativo, na época cotado a U$ 32.78, chegou a explodir 516% em apenas cinco meses após a indicação. É bom lembrar que retornos passados não são garantia de retornos futuros, e o investimento em ativos digitais envolve riscos.

Contudo, quem escutou a Empiricus no passado em momentos como esse teve a chance de multiplicar seu dinheiro. Além disso, o mercado de criptomoedas pode ser extremamente lucrativo se você investir nos ativos certos. Claro que várias oportunidades já passaram, e o mercado de ativos digitais também mudou. Mas agora, você tem uma segunda chance de buscar lucros explosivos — e Valter Rebelo quer te mostrar como.

No dia 26 de agosto, o especialista vai mostrar como acessar a sua lista de criptomoedas de elevado potencial de retorno. Caso você tenha interesse em conhecer, basta demonstrar interesse clicando no botão abaixo. Várias moedas custam menos de US$ 5 — sendo assim, você não precisa de muito dinheiro para começar a investir.

Você pode aproveitar ou ignorar essa oportunidade

Engana-se quem pensa que a oportunidade de lucrar com ativos digitais já passou. Na verdade, estamos apenas no começo do bull market (período de alta de preços), segundo o especialista. Valter Rebelo projeta que esse período dure até o próximo ano. E afirma que ganhos até o final do ano são bastante possíveis, para quem estiver com pressa de ganhar dinheiro.

Afinal, há vários gatilhos para o criptomercado subir nos próximos meses, como:

As chances de eleição de Donald Trump (que adotou uma postura pró-cripto);

O corte de juros dos EUA (que deve impulsionar os ativos de risco); e

A retomada da expansão da liquidez global (que está diretamente correlacionada com a performance do Bitcoin).

Portanto, caso você queira aumentar suas chances de multiplicar o seu patrimônio, ainda não é tarde demais. Porém, a escolha de mudar de patamar financeiro é completamente sua.

